На Кубе произошел очередной масштабный блэкаут из-за дефицита топлива

Куба снова погрузилась в тотальное обесточивание. Как информирует государственная энергетическая компания UNE, в стране произошел системный сбой, в результате которого без света осталась вся территория государства. За сутки до этого масштабное отключение электроэнергии зафиксировали в западных регионах острова.

Энергетический кризис на Кубе приобретает критический характер из-за сильного износа инфраструктуры и фактической топливной блокады со стороны США. Вашингтон существенно ужесточил санкционный режим против гаванских государственных предприятий, что вынудило многих международных контрагентов заморозить сотрудничество с островом. Последняя крупная поставка сырья объемом 100 тысяч тонн на российском танкере, допущенном американской стороной в марте, уже полностью израсходована, а новые партии топлива в страну не поступают.

Регулярные веерные отключения практически парализовали повседневную жизнь населения. Из-за отсутствия электричества приостанавливается работа насосных станций, подающих воду, а в условиях жары граждане лишены возможности использовать охлаждающую технику. Нарастающее социальное напряжение в наиболее пострадавших районах выливается в стихийные акции протеста: жители выходят на улицы, устраивают кастрюльные бунты и поджигают мусор.

Помимо экономического давления, Вашингтон усилил и политический нажим, предъявив обвинения экс-президенту страны Раулю Кастро по делу тридцатилетней давности о сбитых гражданских самолетах. На этом фоне двусторонние переговоры между США и Кубой зашли в тупик, несмотря на попытки Гаваны стимулировать экономику с помощью рыночных реформ.

В Министерстве энергетики и минеральной промышленности Кубы заявляют, что специалисты уже приступили к поэтапному перезапуску национальной энергосистемы.