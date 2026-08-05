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На Кубе произошел очередной масштабный блэкаут из-за дефицита топлива

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Куба снова погрузилась в тотальное обесточивание. Как информирует государственная энергетическая компания UNE, в стране произошел системный сбой, в результате которого без света осталась вся территория государства. За сутки до этого масштабное отключение электроэнергии зафиксировали в западных регионах острова.

Энергетический кризис на Кубе приобретает критический характер из-за сильного износа инфраструктуры и фактической топливной блокады со стороны США. Вашингтон существенно ужесточил санкционный режим против гаванских государственных предприятий, что вынудило многих международных контрагентов заморозить сотрудничество с островом. Последняя крупная поставка сырья объемом 100 тысяч тонн на российском танкере, допущенном американской стороной в марте, уже полностью израсходована, а новые партии топлива в страну не поступают.

Регулярные веерные отключения практически парализовали повседневную жизнь населения. Из-за отсутствия электричества приостанавливается работа насосных станций, подающих воду, а в условиях жары граждане лишены возможности использовать охлаждающую технику. Нарастающее социальное напряжение в наиболее пострадавших районах выливается в стихийные акции протеста: жители выходят на улицы, устраивают кастрюльные бунты и поджигают мусор.

Помимо экономического давления, Вашингтон усилил и политический нажим, предъявив обвинения экс-президенту страны Раулю Кастро по делу тридцатилетней давности о сбитых гражданских самолетах. На этом фоне двусторонние переговоры между США и Кубой зашли в тупик, несмотря на попытки Гаваны стимулировать экономику с помощью рыночных реформ.

В Министерстве энергетики и минеральной промышленности Кубы заявляют, что специалисты уже приступили к поэтапному перезапуску национальной энергосистемы.


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URL: https://www.vb.kg/460640
Теги:
отключение электроэнергии
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