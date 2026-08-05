Счетная палата проверила бюджет ФОМС за 2025 год

Счетная палата Кыргызстана выявила финансовые нарушения и недостатки при исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2025 год. Итоги аудита рассмотрены на заседании Совета ведомства.

Как сообщили в ведомстве, после внесения изменений в законодательство бюджет Фонда ОМС на 2025 год был увеличен на 2 млрд 12,2 млн сомов и уточнен по доходам и расходам до 10 млрд 340,1 млн сомов.

По итогам года доходы фонда составили 10 млрд 598 млн сомов, или 102,5% от плана. При этом расходы исполнены лишь на 82,3% и составили 8 млрд 505,4 млн сомов, что на 1 млрд 834,7 млн сомов меньше уточненного плана.

Аудит показал, что в целом использование бюджетных средств соответствовало требованиям законодательства. Вместе с тем выявлены отдельные финансовые нарушения и недостатки в управлении бюджетом.

В частности, Счетная палата установила нарушения при составлении и исполнении бюджета, случаи проведения выплат без соблюдения требований порядка оплаты труда, завышение объемов строительных работ, а также сверхнормативные расходы.

Кроме того, аудиторы зафиксировали нарушения порядка бухгалтерского учета и отчетности, а также нарушения при проведении государственных закупок.

По итогам проверки Счетная палата направит предписания и рекомендации, предусматривающие устранение выявленных нарушений и недостатков, а также принятие мер по возмещению средств в бюджет.