Аудит выявил нарушения в использовании бюджета Минздрава

Счетная палата Кыргызстана направит три материала в правоохранительные органы по итогам аудита исполнения бюджета Министерства здравоохранения и его подведомственных учреждений за 2025 год. Такое решение принято после рассмотрения результатов проверки на заседании Совета ведомства.

Как сообщили в Счетной палате, бюджет Министерства здравоохранения на 2025 год с учетом внесенных изменений был уточнен до 41 млрд 707,6 млн сомов. При этом уточненный бюджет расходов составил 42 млрд 195,5 млн сомов, а кассовые расходы 39 млрд 439,1 млн сомов.

По итогам аудита установлено, что в целом использование бюджетных средств соответствовало требованиям законодательства. Вместе с тем из-за недостаточного контроля за соблюдением финансовой дисциплины выявлен ряд нарушений.

В частности, аудиторы зафиксировали выплаты заработной платы без соблюдения условий оплаты труда, завышение объемов строительно-монтажных работ, несоблюдение установленных норм при использовании бюджетных средств организациями здравоохранения, а также необоснованно полученные доходы.

Кроме того, выявлены недостатки в ведении бухгалтерского учета, в том числе отсутствие учета основных средств и дебиторской задолженности, расходование средств в обход единого казначейского счета и потери бюджета.

По итогам проверки Министерству здравоохранения и его подведомственным учреждениям даны поручения по устранению выявленных нарушений, восстановлению подлежащих возмещению средств и укреплению финансовой дисциплины.

По грубым финансовым нарушениям, выявленным в подведомственных учреждениях и организациях Министерства здравоохранения, Счетная палата приняла решение направить три материала в правоохранительные органы для соответствующего рассмотрения.