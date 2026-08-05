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Ученые оцифруют экспонаты из Кыргызстана для виртуального музея

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Виртуальный музей "Большой Алтай - родина тюрков" пополнится новыми трехмерными моделями экспонатов из Казахстана, Алтайского края и Кыргызстана. Об этом сообщили в Научно-образовательном центре алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета.

В рамках рабочей поездки сотрудники центра посетили музеи Восточного Казахстана и Алтайского края, где провели фотограмметрию редких археологических артефактов для создания их цифровых 3D-копий. Одним из итогов визита стало подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Восточно-Казахстанским областным историко-краеведческим музеем в Усть-Каменогорске. Также достигнуты договоренности о сотрудничестве с музеями Шипуновского района и города Горняка Алтайского края.

Во время работы в музеях Семея и Усть-Каменогорска исследователи оцифровали тюркские каменные изваяния, металлические зеркала, предметы торевтики и другие уникальные экспонаты. Кроме того, ученые посетили археологический комплекс Кызылсу в Восточно-Казахстанской области, где обнаружили переиспользованный "оленный" камень, превращенный в тюркское мужское изваяние.

По словам директора Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета Ярослава Фролова, новые 3D-модели будут использоваться не только для виртуального музея, но и при подготовке научных каталогов и научно-популярных изданий.

Как отметили в центре, в коллекцию виртуального музея войдут экспонаты из музеев Семея, Усть-Каменогорска, Горняка и Шипуново. Также проект пополнится материалами из музеев Кыргызстана. Всего до конца года планируется добавить 30 новых 3D-моделей.

В ходе поездки казахстанские специалисты также предложили дополнить виртуальный музей описаниями экспонатов на казахском и кыргызском языках, а в дальнейшем создать на базе Восточно-Казахстанского музея отдельную виртуальную экспозицию с использованием QR-кодов и мультимедийных терминалов.


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URL: https://www.vb.kg/460654
Теги:
Казахстан, музей, наука, Россия, Кыргызстан
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