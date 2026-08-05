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Сборная Кыргызстана по тогуз-коргоолу готовится к ВИК

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- Самуэль Деди Ирие
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Национальная сборная Кыргызстана по тогуз коргоолу продолжает планомерную подготовку к VI Всемирным играм кочевников, где команда намерена побороться за медали на домашнем международном форуме.

В тренировочном процессе принимают участие 12 спортсменов - шесть мужчин и шесть женщин. Подготовкой команды руководят три тренера, которые работают над тем, чтобы вывести сборную на пик формы к началу соревнований.

Основной акцент во время учебно-тренировочных сборов сделан на совершенствовании тактического мышления, повышении технического мастерства и развитии Национальная сборная Кыргызстана по тогуз-коргоолу продолжает подготовку к VI Всемирным играм кочевников, где намерена побороться за медали на домашнем международном форуме.

В учебно-тренировочном процессе принимают участие 12 спортсменов - шесть мужчин и шесть женщин. Подготовкой команды руководят три тренера, задача которых - вывести сборную на пик формы к началу соревнований.

Основной акцент на сборах сделан на совершенствовании тактического мышления, повышении технического мастерства и развитии психологической устойчивости. Спортсмены отрабатывают комбинации, анализируют стратегии соперников и оттачивают скорость принятия решений под высокой соревновательной нагрузкой.

По словам тренерского штаба, подготовка идет по плану: члены сборной ежедневно проводят интенсивные занятия для повышения индивидуального мастерства и командного взаимодействия.

Тогуз-коргоол - один из ключевых национальных интеллектуальных видов спорта Кыргызстана, традиционно входящий в программу Игр. На предстоящих соревнованиях кыргызстанские спортсмены рассчитывают подтвердить высокий уровень отечественной школы и завоевать чемпионские титулы.психологической устойчивости игроков. Также спортсмены отрабатывают различные игровые комбинации, анализируют стратегии соперников и совершенствуют навыки принятия решений в условиях высокой соревновательной нагрузки.

По словам тренерского штаба, подготовка проходит в соответствии с утвержденным планом. Участники сборной ежедневно проводят интенсивные занятия, направленные на повышение индивидуального уровня игры и укрепление командного взаимодействия.

Тогуз коргоол является одним из наиболее известных национальных интеллектуальных видов спорта Кыргызстана и традиционно входит в программу Всемирных игр кочевников. На предстоящих соревнованиях кыргызстанские спортсмены рассчитывают подтвердить высокий уровень отечественной школы тогуз коргоола и побороться за чемпионские титулы.


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URL: https://www.vb.kg/460664
Теги:
Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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