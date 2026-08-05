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Владимир Сало возглавил юношескую сборную Кыргызстана по футболу U-15

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский футбольный союз (КФС) назначил отечественного специалиста Владимира Сало главным тренером юношеской сборной Кыргызстана U-15. Соответствующее решение принял Исполнительный комитет организации.

Под руководством нового наставника команда начнет подготовку к первому в истории чемпионату мира ФИФА среди игроков до 15 лет и фестивалю ФИФА U-15, которые пройдут с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане. Предстоящие соревнования состоятся в рамках глобальной системы ФИФА по развитию талантов. Проект направлен на поиск и поддержку молодых футболистов, раскрытие их потенциала и получение первого международного опыта.

В турнире примут участие юношеские сборные стран-членов ФИФА. Матчи пройдут в формате 8×8, специально разработанном для данной возрастной категории. Такой формат позволяет игрокам чаще работать с мячом, развивать технические навыки и быстро принимать решения на поле. Главной задачей Владимира Сало станет подготовка команды к международным стартам и воспитание резерва для юношеской сборной U-17 и национальной команды Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/460667
Теги:
футбол, Кыргызстан
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