Зрелость союзничества РФ и КР подтверждается работой совместных институтов

На международном экспертном форуме "Примаковские чтения", проходящем на Иссык-Куле, посол РФ в Кыргызстане Сергей Вакунов подвел промежуточные итоги двустороннего экономического взаимодействия. Дипломат констатировал устойчивый рост партнерства, подтвержденный конкретными макроэкономическими показателями.

Согласно приведенным им данным, по результатам 2025 года взаимный товарооборот двух стран приблизился к отметке в $3,8 млрд. Еще более значимая динамика наблюдается в инвестиционной сфере. Только за первый квартал текущего года объем российских прямых вложений составил $134 млн.

"Россия закрепилась в статусе главного иностранного инвестора в кыргызскую экономику. В республике сегодня функционирует порядка 2 тысяч предприятий с российским капиталом. Ключевым инструментом интеграции является Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР). За время его работы портфель профинансированных им проектов превысил $1 млрд, а география активности охватила все регионы страны и широкий спектр отраслей",- подчеркнул Вакунов.

По его словам, ценность РКФР выходит за рамки финансовых объемов.

"Фонд выступает платформой для реализации долгосрочных инициатив, синхронизируя интересы государства, бизнес-сообщества и финансовых институтов. Наличие подобных работающих механизмов является главным маркером зрелости союзнических отношений между Москвой и Бишкеком", - подытожил Сергей Вакунов.