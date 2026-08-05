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Глава ТПП призывал трансформировать торговое партнерство КР и РФ

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- Виктория Гунгер
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Глава Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев, выступая сегодня на "Примаковских чтениях", обозначил стратегическую задачу для двусторонних отношений: перевести взаимодействие с Москвой из плоскости товарного обмена в формат глубокой производственной кооперации.

По его словам, текущий уровень присутствия крупного российского бизнеса в республике не соответствует потенциалу союзнических связей.

"Бишкек создал все необходимые условия для локализации российских производств. Налоговая система республики предлагает одни из самых низких ставок в регионе: 4% с оборота на упрощенке, 10% на прибыль, 12% НДС и 2% налог с продаж на общем режиме. Социальная нагрузка на работодателя составляет всего 2,25%, а совокупные отчисления работников не превышают 20%. В сочетании с квалифицированной русскоязычной рабочей силой это делает Кыргызстан оптимальной площадкой для выпуска продукции, ориентированной на рынки ЕАЭС", - заявил Сариев.

Глава ТТП КР подчеркнул, что Россия остается ключевым экономическим партнером, но структура торговли в $1,7 млрд носит преимущественно сырьевой характер.

"Для качественного скачка необходимо использовать преимущества единого экономического пространства более эффективно. Главным препятствием в настоящее время являются действующие правила субсидирования кооперационных проектов в рамках ЕАЭС, требующие участия предприятий из трех стран союза. Нужно снизить порог до двух государств, что позволит быстрее запускать совместные российско-кыргызские производства", - уверен он.

Сариев добавил, что четыре свободы ЕАЭС реализованы не полностью. Именно через устранение регуляторных барьеров и укрепление промышленной кооперации союз сможет раскрыть свой потенциал.


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URL: https://www.vb.kg/460670
Теги:
бизнес, Россия, ТПП, ЕАЭС, сотрудничество, Кыргызстан
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