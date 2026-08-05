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РКФР возьмет на вооружение итоги "примаковских" дискуссий по ЦА и КР

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- Виктория Гунгер
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Центральная Азия перестает быть периферией и активно заявляет о себе как о независимом хабе транспортной и логистической инфраструктуры. Об этом заявил член правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Вадим Смирнов, комментируя итоги выездной сессии "Примаковских чтений" на Иссык-Куле.

По его словам, скорость изменений в регионе, особенно в Кыргызстане, делает качественную экспертизу не просто полезной, а необходимой для принятия верных решений.

"Именно поэтому фонд выступил соорганизатором мероприятия, стремясь получить профессиональный взгляд на актуальные процессы", - отметил Смирнов.

Представитель РКФР высоко оценил уровень аналитики, представленной на форуме, назвав ее эталонной для центральноазиатской повестки.

"Все прозвучавшие идеи и оценки будут учтены в практической деятельности РКФР при планировании дальнейших шагов по развитию региона", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/460671
Теги:
Россия, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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