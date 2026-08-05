Кыргызстан демонстрирует впечатляющие экономические результаты, став одним из лидеров развития в Центральной Азии. По итогам 2025 года рост ВВП страны превысил 11%, и специалисты ИМЭМО РАН прогнозируют сохранение позитивной динамики в 2026 году, несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру. Об этом заявил директор института Федор Войтоловский, выступая на сессии "Примаковские чтения" в рамках экономического форума на Иссык-Куле.

По словам эксперта, успех Кыргызстана отражает общерегиональный тренд.

"Страны Центральной Азии продолжают поступательное развитие, опираясь на собственные природные ресурсы, благоприятную демографическую ситуацию и человеческий капитал. При этом за десятилетие, прошедшее с начала санкционного давления в 2014 году, партнеры России не только адаптировались к ограничениям, но и научились использовать их для укрепления реальных связей", - уверен Войтоловский.

Эксперт призвал не отвлекаться на попытки третьих стран создать искусственные барьеры, поскольку такая реакция означает работу в чужой повестке.

"Настоящими индикаторами сотрудничества сегодня являются динамика прямых иностранных инвестиций, рост взаимной торговли и формирование общего рынка труда. Это те процессы, которые невозможно остановить внешним давлением", - считает он.

Говоря о перспективах на ближайшие 10–15 лет, глава ИМЭМО выделил значительный потенциал региона в сфере промышленности, инфраструктуры и ресурсов. Однако предупредил и о рисках, связанных с усиливающимся противостоянием США и Китая.

"Конкуренция двух держав будет нарастать в экономической, технологической и военно-политической плоскостях, и критически важно, чтобы это противоборство не "захлестнуло" Центральную Азию. Россия готова выступать партнером, который поможет региону сохранить широкий доступ к внешним рынкам и избежать навязывания новых разделительных линий", - пояснил Войтоловский.

Эксперт подчеркнул, что в современной Евразии сталкиваются два принципиально разных подхода. Одни игроки предлагают инклюзивную интеграцию и сотрудничество, другие стремятся к созданию замкнутых военно-политических блоков.

"Негативные внешние стимулы парадоксальным образом помогают лучше понять, кто является настоящим другом и надежным партнером, позволяя выстраивать устойчивую архитектуру взаимодействия вопреки геополитической турбулентности", - заключил он.