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Татарстан и Кыргызстан будут совместно сохранять популяцию снежного барса

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- Виктория Гунгер
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Татарстан откроет в Кыргызстане площадку для изучения и сохранения снежного барса - центр "Ак Илбирс". Он расположится в Иссык-Кульском природном заповеднике и будет работать при взаимодействии научных организаций двух стран, в том числе из Татарстана. Об этом пишет издание "Бизнес Online" со ссылкой на министра экологии РТ Азата Зиганшина.

Как отмечается, в проекте будут задействованы Институт проблем экологии и эволюции РАН, Казанский федеральный университет и Национальная академия наук Кыргызстана.

"Это позволит ученым проводить совместные экспедиции в горах Иссык-Куля, продолжать геномные исследований в научных лабораториях центра в Республике Алтай и Казанском федеральном университете", - отмечается в информации.

Отмечается, что снежный барс является символом Татарстана. Он изображен на гербе республики. Животное занесено в Красную книгу РФ и находится под угрозой исчезновения. По данным за 2025 год, их численность не превышает 100 особей.

В Кыргызстане в 2023–2025 годах барс признан на государственном уровне национальным символом республики и также занесен в Красную книгу. Численность животных в горах республики превысила 550 особей (для сравнения, около десяти лет назад насчитывалось порядка 300–350 животных).


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URL: https://www.vb.kg/460673
Теги:
Минприродресурсов, Академия наук, Россия, снежный барс, экология, Кыргызстан
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