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Энергетическая интеграция ЦА невозможна без атомных технологий РФ

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- Виктория Гунгер
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Россия обладает уникальным технологическим потенциалом и многолетним опытом, которые делают её ключевым партнёром в модернизации энергетики региона. Об этом заявил глава Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков на международном форуме "Примаковские чтения", проходившем на Иссык-Куле.

По его словам, стратегическим приоритетом сегодня является формирование общего рынка электроэнергии и обновление объединённой энергосистемы Центральной Азии.

"Достичь этой цели можно только через комплексную интеграцию различных видов генерации. Строительство атомных станций в Казахстане и Узбекистане при поддержке российских специалистов должно быть синхронизировано с развитием гидроэнергетики в Кыргызстане и Таджикистане", - уверен Новиков.

Глава РКФР подчеркнул, что именно такая кооперация позволит не просто нарастить мощности, но и создать устойчивую, сбалансированную энергетическую инфраструктуру. Участие России в этих проектах он назвал условием успешной трансформации отрасли.


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URL: https://www.vb.kg/460675
Теги:
Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Россия, энергетика, Российско-кыргызский фонд развития
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