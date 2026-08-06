ФОМС напомнил правила оплаты при плановой госпитализации

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напомнил, что после внесения установленной сооплаты застрахованным гражданам, направленным на плановую госпитализацию, медицинская помощь должна предоставляться в полном объеме. Требовать дополнительные платежи без соответствующего обоснования недопустимо.

В фонде пояснили, что если во время лечения пациенту предлагают оплатить дополнительные услуги, медицинская организация обязана разъяснить, за какие именно медицинские услуги взимается плата и входят ли они в Программу государственных гарантий.

Согласно действующим правилам, в рамках плановой госпитализации пациентам предоставляются лечение в соответствии с медицинскими показаниями, диагностические и лечебные процедуры, оперативные вмешательства при наличии показаний, анестезиологическое пособие при проведении операций, а также лекарственные средства, включенные в Перечень жизненно важных лекарственных средств и необходимые в период лечения.

В ФОМС также напомнили, что все официальные платежи должны производиться исключительно через кассу медицинской организации с обязательной выдачей кассового чека или квитанции.

Особое внимание фонд обратил на то, что пациенты не должны переводить денежные средства на личные банковские счета, в том числе через MBank или другие электронные кошельки сотрудников медицинских организаций.

Если у пациента возникли вопросы относительно законности оплаты или есть основания полагать, что его права нарушены, в ФОМС рекомендуют сначала обратиться к заведующему отделением или администрации стационара. Также консультацию можно получить по круглосуточной горячей линии фонда по номеру 113.