Погода
$ 87.43 - 87.78
€ 100.15 - 101.15

ФОМС напомнил правила оплаты при плановой госпитализации

210  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напомнил, что после внесения установленной сооплаты застрахованным гражданам, направленным на плановую госпитализацию, медицинская помощь должна предоставляться в полном объеме. Требовать дополнительные платежи без соответствующего обоснования недопустимо.

В фонде пояснили, что если во время лечения пациенту предлагают оплатить дополнительные услуги, медицинская организация обязана разъяснить, за какие именно медицинские услуги взимается плата и входят ли они в Программу государственных гарантий.

Согласно действующим правилам, в рамках плановой госпитализации пациентам предоставляются лечение в соответствии с медицинскими показаниями, диагностические и лечебные процедуры, оперативные вмешательства при наличии показаний, анестезиологическое пособие при проведении операций, а также лекарственные средства, включенные в Перечень жизненно важных лекарственных средств и необходимые в период лечения.

В ФОМС также напомнили, что все официальные платежи должны производиться исключительно через кассу медицинской организации с обязательной выдачей кассового чека или квитанции.

Особое внимание фонд обратил на то, что пациенты не должны переводить денежные средства на личные банковские счета, в том числе через MBank или другие электронные кошельки сотрудников медицинских организаций.

Если у пациента возникли вопросы относительно законности оплаты или есть основания полагать, что его права нарушены, в ФОМС рекомендуют сначала обратиться к заведующему отделением или администрации стационара. Также консультацию можно получить по круглосуточной горячей линии фонда по номеру 113.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460676
Теги:
ФОМС, Кыргызстан, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  