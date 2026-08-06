На Токтогульском водохранилище планируют создать аквакультурный кластер

В Кыргызстане представлен инвестиционный проект по созданию аквакультурного кластера полного цикла на Токтогульском водохранилище. Его концепцию обсудили в ходе встречи главы Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбека Сабирова с представителями ОсОО "ПРАЙМ ФИШ" и турецким специалистом в области аквакультуры Эрдемом Фарухом.

Как сообщили в Национальном агентстве по инвестициям, проект предусматривает создание современного рыбохозяйственного комплекса полного цикла. Планируется организовать выращивание рыбы, производство кормов, переработку продукции и развитие экспортного направления.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы внедрения современных технологий, развития производственной инфраструктуры и привлечения инвестиций для реализации проекта.

По словам главы агентства Равшанбека Сабирова, Национальное агентство готово сопровождать инвестиционные инициативы, направленные на развитие регионов, создание новых производств и увеличение экспортного потенциала страны, во взаимодействии с профильными государственными органами.

По итогам встречи стороны договорились продолжить проработку проекта и взаимодействие по вопросам его дальнейшей реализации в соответствии с законодательством.