В Кыргызстане учреждена Ассоциация муниципальных предприятий

В Бишкеке учреждено Объединение юридических лиц "Ассоциация муниципальных предприятий Кыргызской Республики". Руководители и представители МП со всей страны собрались 31 июля 2026 года в столице, чтобы объединить усилия для практической помощи Президенту Садыру Жапарову в улучшении работы сектора и модернизации ЖКХ.

Муниципальные предприятия - опора государственной вертикали

Развитие народно-хозяйственного комплекса и укрепление государственных институтов начинаются на низовом уровне. Деятельность муниципальных предприятий давно вышла за рамки обычного латания труб и вывоза мусора. МП на селе и в районе - это главный низовой инструмент государства для обеспечения комплексного качества жизни граждан: от базового ЖКХ и экологии до благоустройства парков, обеспечения безопасности детских зон и создания современных пространств для досуга представителей всех поколений.

Без сильных, дисциплинированных и институционально защищенных МП невозможно построить современное село, удержать молодежь в регионах и обеспечить устойчивое развитие Кыргызстана.

Функционирование муниципальных предприятий - это прямой вопрос доверия населения к институтам власти в целом. Когда житель в отдаленном регионе неделями сталкивается с отсутствием питьевой воды, темными улицами или невывезенным мусором, он не вникает в юридические тонкости, а видит в этом равнодушие государства. Работа всех местных органов управления держится на плечах простых работников коммунальных служб. Любые системные сбои в деятельности МП наносят прямой и неизбежный удар по всей вертикали государственной власти.

Современное муниципальное предприятие на селе и в районе выступает многофункциональным институтом, обеспечивающим безопасную и комфортную среду обитания человека. Во-первых, оно отвечает за экологическую безопасность и формирование "зеленого каркаса", что включает в себя своевременный вывоз отходов, обеспечение населения питьевой водой, озеленение, сохранение парковых зон, защиту водных ресурсов и воспитание экологической культуры. Во-вторых, осуществляет комплексное благоустройство путем уличного освещения, ухода за дорожной инфраструктурой и поддержания чистой и эстетичной среды. В-третьих, обеспечивает безопасное детство через обустройство и надлежащее содержание детских игровых и спортивных площадок. В-четвертых, организует содержательный досуг, создавая и обслуживая парки, скверы и общественные пространства для семей и граждан старшего возраста.

Мобилизация сил и стратегические задачи Ассоциации

Вектор, заданный Президентом Кыргызской Республики Садыром Нуркожоевичем Жапаровым на искоренение бюрократической волокиты, оперативность решений и усиление персональной ответственности, требует от МП экстренного поиска новых инструментов управления и консолидации сил.

В условиях разобщенности, кадрового голода и нормативного хаоса местная власть рискует окончательно утратить доверие граждан. Ассоциация становится стратегическим мостом между центральной властью и регионами, без которого невозможно провести ни одну масштабную государственную реформу на местах.

Созданное объединение призвано целенаправленно заниматься следующими ключевыми задачами:

1. Оказывать практическое содействие в исполнении государственной политики КР;

2. Продвигать интересы МП на высшем государственном и законодательном уровне;

3. Защищать трудовые права и социальные гарантии работников;

4. Систематически повышать квалификацию кадров;

5. Привлекать международных доноров и инвесторов для модернизации региональной инфраструктуры, экологических и социальных объектов.

Прямой голос регионов

Правовой и человеческий вакуум, в котором очутились специалисты на местах, требует немедленного устранения. Руководители, эксперты и депутаты единодушно указывают на критическую необходимость объединения.

Гульнара Саякбаева, эксперт в области МСУ и исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация муниципальных предприятий Кыргызской Республики":

"Создание Ассоциации МП КР - это не просто появление очередного общественного объединения. Объединившись, простые труженики регионов готовы менять систему изнутри - чтобы сделать органы местного самоуправления действительно сильными, а жизнь каждого гражданина Кыргызстана - достойной и комфортной. На сегодняшний день указом Президента Кыргызской Республики Садыром Нуркожоевичем Жапаровым во всех органах МСУ созданы муниципальные предприятия, но их деятельность до сих пор толком не отрегулирована. На бумаге они есть, но де-факто, как работать, с чего начать, как приносить пользу своему айыл окмоту, своему району и жителям, они просто не знают. Поэтому мы и создаем Ассоциацию муниципальных предприятий Кыргызской Республики - чтобы не оставаться с этими бедами один на один, а вместе искать пути решения. В одиночку отдаленное село не справится, а когда мы объединимся, разговор с вышестоящими органами будет уже на равной площадке. Эта инициатива назрела давно. Честно говоря, местная власть себя уже немножко дискредитировала - люди просто перестают видеть ее работу. Нам хочется достучаться и до авторов законов, и до чиновников в кабинетах: посмотрите, какую огромную роль играет МП в жизни каждого села! К сожалению, во многих местах к этим предприятиям и их сотрудникам до сих пор относятся едва ли не как к "рабам", которым можно даже не платить зарплату. Единого подхода нет: кто-то считает МП частной лавочкой, кто-то - дотационной обузой. Наша задача - защитить людей, собрать все нормы в один понятный банк и вернуть доверие простого человека к власти".

Найзабек Кольбаев, экс-глава Аламудунского айыл окмоту и член инициативной группы:

"Наша главная цель - дать людям качественные услуги: чистую воду, свет, порядок. Но сегодня мы спотыкаемся о постоянные коллизии в законах. Деятельность органов МСУ регулируется профильным законодательством, а самих муниципальных предприятий - Гражданским кодексом. Нам жизненно необходим отдельный закон о муниципальных предприятиях! Ведь МП - это субъект, учрежденный самим исполнительным органом местного самоуправления, родная "дочка" муниципалитета. В глубинке, в отдаленных регионах, сложилась уникальная ситуация: там кроме школы, детского сада, айыл окмоту, участкового и МП вообще ничего нет! Муниципальное предприятие - это не просто вывоз мусора, это единственный работодатель и единственная опора для села. Если в регион приходит чужая фирма из Бишкека по тендеру, это вытягивает из бюджета огромные деньги. А местное МП сделает ту же работу в разы дешевле, сэкономит народные деньги и даст работу местным жителям. Пора наконец ввести работу МП в нормальное правовое русло и дать им возможность работать на благо людей".

Тилек Арстанбек уулу, главный инженер МП "Таза Булак" Мин-Булакского айыл окмоту Московского района:

"Каждый день возникают житейские ситуации, когда проблему нужно решить срочно - здесь и сейчас, ради людей, но решение упирается в несовершенство законов. На местах катастрофически не хватает специалистов: где-то есть хорошие юристы, но нет хозяйственников, где-то наоборот. Нам не хватает знаний и правовой защиты. Объединившись в Ассоциацию, мы сможем помогать друг другу, учиться и вместе решать эти тяжелые кадровые и хозяйственные вопросы".

Нурбек Асаналиев, председатель Мин-Булакского айылного кенеша:

"Главная цель работы айыл окмоту и депутатов - это служение людям, которое происходит как раз через работу муниципальных предприятий. Чтобы в домах было тепло и сухо, нужны квалифицированные, защищенные специалисты, которые чувствуют свою ценность. Мы возлагаем на Ассоциацию огромные надежды. Надеемся, она станет той силой, которая поможет обучить кадры, навести порядок в законах и сделать так, чтобы коммунальная служба в селах стала гордостью, а не проблемой".

Системный путь к обновлению

По замыслу организаторов, для преодоления накопившихся барьеров и запуска полноценного развития регионов необходимо обеспечить институциональное партнерство: включить Ассоциацию МП КР в диалог с законодателями и профильными министерствами как единого полномочного представителя интересов жилищных и коммунальных служб регионов. Только сплотив усилия вокруг Ассоциации, Кыргызстан сможет завершить модернизацию системы ЖКХ, укрепить государственную вертикаль на низовом уровне и обеспечить достойное будущее каждому региону страны.