В восьми местных кенешах Кыргызстана сменились депутаты

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана утвердила решения территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий ряда депутатов местных кенешей, а также о передаче освободившихся мандатов следующим кандидатам.

Как сообщили в ЦИК, решения приняты по итогам рассмотрения постановлений Бишкекской, Узгенской, Араванской, Кара-Суйской, Ала-Букинской, Баткенской, Кадамжайской и Каракольской территориальных избирательных комиссий.

Так, досрочно прекращены полномочия депутата Бишкекского городского кенеша Максата Токтогулова (фракция "Жаңы күч") на основании поданного заявления.

В Узгенском городском кенеше полномочия депутата Мияссархан Нарматовой (фракция "Эл биримдиги") также прекращены досрочно. Освободившийся мандат передан следующему кандидату от партии "Эл биримдиги" Абдулазизу Сырожову.

Кроме того, по собственному желанию сложили полномочия:

депутат Добо-Коргонского айылного кенеша Араванского района Шерзодбек Холматов;

депутат Даткинского айылного кенеша Кара-Суйского района Боходиржон Машрабаев;

депутат Айры-Тамского айылного кенеша Ала-Букинского района Төрөгазы Салибаев;

депутаты Суу-Башынского айылного кенеша Баткенского района Акбарали Анаралиев и Алмазбек Абдурасулов;

депутат Молдо-Ниязовского айылного кенеша Кадамжайского района Куштарбек Машрапов;

депутат Каракольского городского кенеша Динара Орозбекова (фракция "Жаны Кыргызстан").

Вакантные депутатские мандаты переданы:

Абдулазизу Сырожову - Узгенский городской кенеш;

Джалалдину Туркменову - Даткинский айылный кенеш;

Сапару Ибрагимову -Айры-Тамский айылный кенеш;

Абдибаиту Маркаеву и Абдижалилу Шайдуллаеву - Суу-Башынский айылный кенеш;

Куштарбеку Жигитову - Молдо-Ниязовский айылный кенеш;

Елене Работягиной - Каракольский городской кенеш.