165 детей из КР приняли участие в Летнем диктанте по кибербезопасности

165 детей из Кыргызстана вместе с более чем 800 школьниками из России и других стран СНГ написали первый Летний диктант по информационной безопасности. Это новая просветительская акция федерального проекта "Прививка от мошенников", за-пущенного этим летом при поддержке АНО "Евразия". Диктант прошел с 29 июля по 1 августа во Всероссийских детских центрах "Смена" и "Орленок".

В "Орленке" участие приняли 76 детей из Кыргызстана, а в "Смене" - 89. Перед диктантом ребята прошли обучение основам цифровой безопасности. Это помогло им лучше ориентироваться в заданиях и увереннее применять полученные знания на практике.

Официальный старт акции дал руководитель проекта, член Попечительского совета АНО "Евразия", заместитель Председателя Госдумы РФ Борис Чернышов.

"Сегодня мошенники все чаще пытаются обмануть не только взрослых, но и детей. Они используют игры, социальные сети, мессенджеры, обещания легкого заработка и психологические приемы, рассчитанные на доверие подростков. Именно поэтому цифровую безопасность необходимо изучать так же системно, как правила дорожного движения или основы первой помощи. Первый Летний диктант по цифровой без-опасности - это возможность научить ребят вовремя распознавать угрозы, принимать правильные решения и понимать, что внимательность в интернете может защитить не только их самих, но и всю семью. Такие знания сегодня становятся частью культуры безопасности", - отметил Борис Чернышов.

Методику диктанта разработали совместно с экспертами Банка ПСБ, Росфинмонито-ринга и Роспатриотцентра. Особенность акции - международный формат. Вместе с российскими школьниками участие в диктанте приняли дети из стран СНГ, которые отдыхают в российских детских центрах, в том числе участники флагманских про-грамм АНО "Евразия".

""Прививка от мошенников" дает возможность заинтересованным сторонам в странах СНГ и не только активизировать усилия по обеспечению безопасности учащихся в школе и в онлайн-пространстве. Его проведение даёт молодым людям возможность критически осмысливать информацию и использовать цифровые инструменты против мошенничества в киберпространстве, вооружить молодежь пониманием, как исполь-зование цифровых технологий способствует их развитию и когда оно усиливает риск причинения им вреда, навыками медийной и информационной грамотности, чтобы они могли стать активными участниками процесса создания и распространения зна-ний и информации о цифровой безопасности", - подчеркнул профессор Кыргызско-го государственного технического университета Михаил Федоров.

Федеральный проект "Прививка от мошенников" - это комплексная образовательная программа по формированию цифровой грамотности у детей и молодежи. Проект учит распознавать мошеннические схемы, противостоять социальной инженерии, за-щищать персональные данные и безопасно ориентироваться в цифровой среде.

Летний диктант стал первым этапом этой работы. Уже в сентябре состоится Евразий-ский диктант по цифровой безопасности для школьников и студентов.

Справочно: АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая проекты на частные средства. Миссия "Евразии" - объединять людей разных возрастов и профессий, чтобы вместе сохра-нять традиционные ценности, историческую память и единый культурный код наро-дов Евразии. Программы организации охватывают разные сферы: от образования и медицины до культуры, волонтёрства и благотворительности. Флагманские проекты способствуют укреплению роли русского языка как средства межкультурного диалога на континенте. "Евразия" открывает новые возможности для детей, семей и молодежи из разных стран, развивает профессиональные сообщества педагогов, врачей, журна-листов, ученых и экспертов. Организация реализует экологические, волонтерские и гуманитарные миссии. За два года инициативы "Евразии" поддержали больше 300 тысяч единомышленников из 53 стран.