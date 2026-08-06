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ЦИК утвердила документ о работе группы по вопросам инклюзивных выборов

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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана утвердила положение о рабочей группе по вопросам совершенствования и реализации избирательных прав лиц с инвалидностью и отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление принято на заседании ЦИК.

Как сообщили в комиссии, документ определяет цели, задачи и функции рабочей группы, порядок формирования ее состава, полномочия руководителя и членов, а также процедуру принятия решений.

В ЦИК отметили, что утверждение положения позволит установить единый порядок организации деятельности рабочей группы и повысить эффективность взаимодействия комиссии с государственными органами, органами местного самоуправления и общественными объединениями.

Ожидается, что это будет способствовать более эффективной подготовке предложений по совершенствованию реализации избирательных прав лиц с инвалидностью и отдельных категорий граждан.


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URL: https://www.vb.kg/460685
Теги:
ЦИК, Кыргызстан, ЛОВЗ
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