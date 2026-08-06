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В КР поручили ускорить реализацию проекта по улучшению качества воздуха

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В Кыргызстане поручили ускорить реализацию мероприятий в рамках проекта "Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике". Такое решение принято по итогам четвертого заседания Руководящего комитета проекта.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, участники заседания рассмотрели итоги реализации проекта за первое полугодие 2026 года и проанализировали выполнение запланированных мероприятий.

Заседание прошло под председательством первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и технического надзора, председателя Руководящего комитета Жениша Сейдалиева.

По итогам обсуждения ответственным исполнителям поручено ускорить выполнение запланированных работ, усилить межведомственное взаимодействие и обеспечить достижение поставленных результатов в установленные сроки.

Как отметил Жениш Сейдалиев, главным показателем эффективности проекта должны стать реальные изменения, которые почувствуют жители страны, прежде всего улучшение качества атмосферного воздуха.

В завершение заседания участники подчеркнули необходимость усиления взаимодействия государственных органов и партнеров проекта, а также обеспечения контроля за исполнением принятых решений.


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URL: https://www.vb.kg/460686
Теги:
Минприродресурсов, экология, Кыргызстан, воздух в Бишкеке
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