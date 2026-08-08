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Кыргызстанки взяли четыре медали на чемпионате Азии по MMA

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- Самуэль Деди Ирие
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Представительницы Кыргызстана успешно выступили на чемпионате Азии по смешанным единоборствам GAMMA Asian Championships-2026, который состоялся в Малайзии.

Континентальное первенство прошло с 29 июля по 2 августа и собрало сильнейших спортсменов из азиатских стран. По итогам соревнований кыргызстанская команда завоевала четыре медали - две золотые и две серебряные.

Главный успех сборной принесла Бегайым Акбалаева, которая стала чемпионкой Азии в весовой категории до 61,2 кг. Еще одну золотую награду Кыргызстану принесла Амина Айбек, победившая в турнире среди спортсменок до 18 лет в категории до 56,7 кг.

Серебряные медали в актив команды добавили Мирайида Ташполотова и Алмагул Жоробекова. Ташполотова заняла второе место в весе до 56,7 кг, а Жоробекова стала серебряным призером в категории до 52,2 кг.

Выступление кыргызстанских спортсменок стало одним из самых успешных на международной арене и продемонстрировало высокий уровень развития женского MMA в стране.

Чемпионат Азии GAMMA-2026 в Малайзии стал важным этапом подготовки спортсменов к будущим международным соревнованиям.


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URL: https://www.vb.kg/460712
Теги:
Малайзия, смешанные бои, турнир, Кыргызстан
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