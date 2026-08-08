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Воловодова: "Ошибка медиатора может стоить людям возможности договориться"

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане продолжается Летняя школа медиации, которая объединила ведущих экспертов, действующих медиаторов и тех, кто только делает первые шаги в профессии. Школа организована Консорциумом медиаторов Центральной Азии и Палатой медиаторов Кыргызской Республики при поддержке Министерства юстиции КР. Она стала одной из ключевых площадок по подготовке специалистов к предстоящей реформе института медиации.

Актуальность этой работы трудно переоценить. В соответствии с новым Законом "О медиации" с 1 января 2027 года в Кыргызстане вводится обязательная медиативная встреча по ряду категорий споров. До этого времени стране необходимо подготовить около тысячи профессиональных медиаторов.

Но, как подчеркивают эксперты, сегодня речь идет не просто о количестве специалистов. Перед государством и профессиональным сообществом стоит гораздо более сложная задача - сформировать корпус медиаторов высокого уровня, способных работать с самыми разными конфликтами. От качества их подготовки во многом будет зависеть, насколько успешно заработает новый механизм.

"Если человек приходит на обязательную медиативную встречу, он должен попасть к настоящему профессионалу. Иначе можно потерять доверие не только к конкретному медиатору, но и ко всему институту медиации", - считает российский медиатор, тренер-медиатор и супервизор Галина Воловодова, ставшая одним из экспертов Летней школы.

По словам Воловодовой, медиация - это сфера высокой ответственности: "Ошибка медиатора может стоить людям возможности договориться".

Она убеждена, что диплом или сертификат сами по себе не делают человека экспертом: "Настоящий медиатор рождается не в аудитории. Он формируется в практике - через сложные случаи, постоянный анализ своей работы, обмен опытом с коллегами, супервизию и непрерывное обучение. Именно так появляется профессиональная зрелость и способность сохранять нейтральность даже в самых эмоционально сложных конфликтах".

Именно поэтому программа Летней школы построена не только вокруг лекций. Ее главная ценность - живое общение, разбор реальных ситуаций, моделирование медиативных процедур, обсуждение сложных кейсов и возможность учиться у практиков с многолетним опытом.

Для слушателей школы это шанс получить знания, которые невозможно освоить только по учебникам. Здесь передается не только технология проведения процедур, но и профессиональная культура, этика, а также глубокое понимание ответственности перед людьми.

Особое значение школа имеет и потому, что сегодня Кыргызстану необходимо не просто расширить экспертное сообщество, а привлечь новые кадры - честных, мудрых, зрелых людей, готовых постоянно учиться и нести ответственность за результаты своего труда.

Профессия медиатора открыта для граждан старше 25 лет, имеющих высшее образование и прошедших специальную подготовку. Но, как отмечают эксперты, настоящего специалиста определяют не возраст и не диплом. Его главные качества - умение слушать, сохранять беспристрастность, уважать интересы каждой стороны, вызывать доверие и помогать людям самостоятельно находить решения.

Сегодня в Кыргызстане уже сформировано профессиональное сообщество, действует Палата медиаторов, накоплен практический опыт. Предстоящая реформа открывает новый этап, и именно сейчас особенно важно, чтобы в сферу приходили люди, готовые посвятить себя делу, требующему высокой культуры общения и постоянного роста.

Ведь успех реформы будет измеряться не количеством подготовленных специалистов, а тем, смогут ли люди, пришедшие на обязательную встречу, выйти из нее с главным результатом - возможностью услышать друг друга и договориться.


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URL: https://www.vb.kg/460715
Теги:
закон, Россия, суд, Кыргызстан
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