В Кыргызстане детей на ИВЛ обеспечили оборудованием для дома

По решению президента Кыргызстана Садыра Жапарова из республиканского бюджета выделены средства на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для домашнего использования и жизненно необходимых расходных материалов для детей, нуждающихся в длительной респираторной поддержке.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в июле этого года восемь детей были обеспечены домашними аппаратами ИВЛ, еще девять детей получили годовой запас необходимых расходных материалов, включая трахеостомические трубки, фильтры и другие медицинские изделия.

7 августа министр здравоохранения Дамир Осмонов посетил Первый детский хоспис, где встретился с детьми, нуждающимися в длительной респираторной поддержке, их родителями и медицинскими работниками. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития паллиативной помощи детям, обеспечения пациентов медицинским оборудованием и расходными материалами, а также дополнительные меры поддержки семей.

По данным Минздрава, ранее родители были вынуждены самостоятельно приобретать аппараты ИВЛ и расходные материалы либо обращаться за помощью в благотворительные организации. Государственное финансирование позволило обеспечить детей необходимым оборудованием и снизить финансовую нагрузку на семьи.

Родители поблагодарили президента за принятое решение, отметив, что многолетние обращения семей по вопросу обеспечения детей жизненно необходимым оборудованием получили практическое решение.

"Сегодня дети полностью обеспечены переданными аппаратами искусственной вентиляции легких и необходимыми расходными материалами. Наша задача - сохранить эту поддержку на постоянной основе, обеспечить бесперебойное снабжение расходными материалами и создать все условия, чтобы дети могли получать необходимое лечение и уход дома", - сказал Дамир Осмонов.

Министр также поблагодарил благотворительные организации, продолжающие оказывать помощь семьям. В частности, фонд Al Fajr обеспечил детей специализированным лечебным энтеральным питанием и намерен продолжить поддержку. К этой работе также присоединился общественный благотворительный фонд "Ихсан-Хайрия", который планирует содействовать обеспечению детей специализированным питанием с учетом их потребностей.