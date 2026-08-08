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В Оше строят современный перинатальный центр на 249 коек

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Первый заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Тилек Мамадалиев в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства нового Перинатального центра, возводимого на территории Ошской межобластной объединенной клинической больницы. На сегодняшний день готовность объекта составляет 10%.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, строительство ведется в рамках государственной программы по охране материнства и детства. Проект финансируется Германским банком развития (KfW) по грантовому соглашению на сумму 13,5 млн евро.

Во время посещения представители банка KfW, консалтинговой компании и подрядной организации China Road проинформировали первого заместителя министра о ходе реализации проекта. По их данным, строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком, ежедневно на объекте работают от 30 до 70 специалистов.

Тилек Мамадалиев поручил обеспечить строгое соблюдение графика строительства и принять все необходимые меры для своевременного завершения проекта.

"Строительство Перинатального центра имеет стратегическое значение для системы здравоохранения страны. Наша задача - обеспечить качественную и своевременную реализацию проекта, чтобы жители южного региона получили современное медицинское учреждение, отвечающее всем международным требованиям", - отметил он.

Завершить строительство планируется в IV квартале 2028 года. После ввода в эксплуатацию Перинатальный центр на 249 коек позволит повысить доступность и качество специализированной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Оснащение учреждения современным медицинским оборудованием также будет профинансировано за счет грантовых средств.


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URL: https://www.vb.kg/460717
Теги:
Ош, родильный дом, строительство
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