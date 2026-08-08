Бишкек станет площадкой для кыргызско-корейского климатического диалога

12 августа в Бишкеке состоится Кыргызско-корейский семинар по сотрудничеству в области изменения климата. Мероприятие организуют Посольство Республики Корея в Кыргызстане и Программа развития ООН (ПРООН).

Семинар станет первым практическим мероприятием в рамках реализации Рамочного соглашения между Кыргызстаном и Республикой Корея о сотрудничестве в области изменения климата, вступившего в силу в мае 2025 года.

Ожидается участие около 60 представителей государственных органов двух стран, международных организаций, научного сообщества и молодых климатических лидеров.

С приветственными выступлениями выступят министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Акыл Токтобаев, специальный представитель Президента по Горной повестке Динара Кемелова, посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Квангдже и постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Александра Соловьева.

Программа включает четыре тематические сессии, посвященные климатической политике и законодательству, климатическому финансированию, углеродным рынкам и прозрачности, кыргызско-корейскому партнерству, а также молодежным инициативам в сфере борьбы с изменением климата.

Отдельная сессия будет посвящена молодежным климатическим решениям. В ней примут участие финалисты хакатона Digital4Climate.KG, участники проекта "Климатическая шкатулка" и молодежной климатической конференции (LCOY), которые представят свои инициативы и обсудят перспективы международного сотрудничества.

Ожидается, что проведение семинара станет основой для дальнейшего развития кыргызско-корейского сотрудничества в сфере климатической политики, финансирования и реализации совместных проектов, а также расширит участие молодежи в решении климатических вопросов.