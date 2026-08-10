Россию вынудили урезать военное присутствие в Сирии

Москва и Дамаск заключили меморандум, согласно которому структура российского присутствия в Сирии будет существенно реорганизована. На реализацию всех предусмотренных изменений сторонам отведано три месяца, после чего соглашение официально вступит в силу.

Ключевым пунктом договоренностей станет передача ряда гражданских мощностей под прямой контроль властей Сирийской Арабской Республики. В частности, к гражданской инфраструктуре страны постепенно примкнут аэропорт Хмеймим, а также четвертый коммерческий причал морского порта Тартус.

Сами военные объекты - база Хмеймим и пункт базирования в Тартусе - сменят свой статус и будут преобразованы в совместные учебные центры. Как подчеркнули в сирийском МИД, обновленный формат взаимодействия призван сбалансированно учитывать обоюдные интересы обеих сторон.

Отметим, реорганизация стала следствием свержения пророссийского режима Башара Асада, после падения которого новые власти Дамаска инициировали пересмотр прежних 49-летних соглашений.