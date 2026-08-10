Шахноза Ганиева: "Без понимания культуры нет эффективной медиации"

В рамках IV Международной летней школы медиации на Иссык-Куле кандидат юридических наук, медиатор, тренер Ташкентского центра медиации, доцент Университета мировой экономики и дипломатии Шахноза Ганиева (Узбекистан) представила тему "Межкультурная коммуникация как ключевой фактор эффективности трансграничной медиации".

IV Международная летняя школа медиации организована Консорциумом медиаторов Центральной Азии при участии Палаты медиаторов Кыргызской Республики и Министерства юстиции Кыргызской Республики. Профессиональная площадка объединила экспертов и практиков из разных стран для обмена опытом и подготовки медиаторов, которым предстоит работать в условиях нового этапа развития медиации в регионе.

Главная мысль выступления Шахнозы Ганиевой: в современных конфликтах медиатор работает не только с юридическими вопросами и позициями сторон. Во многих случаях ему приходится помогать людям преодолеть культурные различия, разные представления о справедливости, правилах общения и способах поиска решения.

Конфликт может возникать не только из-за интересов

Когда спорят представители разных стран или культур, причины разногласий могут быть глубже, чем кажется на первый взгляд.

Одна и та же фраза, интонация или поведение могут восприниматься сторонами по-разному. То, что один человек считает проявлением уважения и делового подхода, другой может расценить как давление или отсутствие готовности к диалогу.

Именно поэтому, по мнению эксперта, современный медиатор должен обладать не только юридическими знаниями и техникой переговоров, но и навыком межкультурной коммуникации.

"В трансграничной медиации важно понимать не только позицию стороны, но и тот культурный контекст, в котором эта позиция сформировалась", - отмечает Шахноза Ганиева.

Медиатор помогает увидеть логику другой стороны

Одна из главных задач медиатора - не определить, кто прав, а кто виноват, а помочь участникам конфликта услышать друг друга.

Однако в международных спорах это становится сложнее: стороны могут по-разному понимать такие понятия, как ответственность, обязательства, доверие, компромисс или даже само понятие справедливости.

Поэтому медиатор должен уметь работать с различиями, не оценивая их и не занимая позицию одной из сторон.

Профессиональная нейтральность в таких ситуациях требует особой подготовки: умения задавать правильные вопросы, внимательно слушать, замечать скрытые причины конфликта и создавать условия для безопасного диалога.

Опыт Центральной Азии особенно важен

Для стран Центральной Азии тема межкультурной коммуникации имеет особое значение. Регион объединяет общие исторические и культурные связи, но одновременно активно развивается международное сотрудничество, растут деловые контакты, инвестиционные проекты и взаимодействие с зарубежными партнерами. В этих условиях роль медиатора становится шире.

Он должен быть специалистом, который понимает не только процедуру медиации, но и особенности взаимодействия людей из разных культур.

Будущее медиации - за профессионалами нового уровня

Выступление Шахнозы Ганиевой особенно актуально для Кыргызстана, который сегодня развивает институт медиации и готовится к введению обязательной медиативной встречи с 1 января 2027 года.

Перед страной стоит задача подготовить профессиональных медиаторов, которым люди смогут доверять. Как показывает международный опыт, успешная медиация зависит не только от наличия закона. Она зависит от качества работы специалистов, их знаний, профессиональной этики и способности выстраивать коммуникацию. Настоящий медиатор должен уметь слышать не только слова, но и понимать человека, который стоит за ними. Именно способность понять другого становится основой эффективной медиации.