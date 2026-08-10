Личный адвокат Трампа стал генпрокурором США

Сенат США с минимальным преимуществом (50 против 49) утвердил Тодда Бланша в должности генерального прокурора. Назначение бывшего личного юриста Дональда Трампа на пост главы Министерства юстиции вызвало острую критику со стороны демократов и сеяло сомнения среди умеренных республиканцев, опасающихся полной утраты независимости ведомства.

Двое сенаторов-республиканцев - Сьюзан Коллинз и Лиза Муркауски - при голосовании присоединились к оппозиции. Решающий голос в пользу Бланша дал республиканец Билл Кэссиди. Свое решение он объяснил тем, что альтернативные кандидаты могли оказаться еще менее приемлемыми, и выразил надежду, что доверительные отношения Бланша с Трампом помогут удерживать президента в рамках правового поля.

До своего утверждения Бланш с апреля находился в статусе временно исполняющего обязанности главы Минюста, сменив на этом посту отправленную в отставку Пэм Бонди. Ранее он защищал Трампа в суде по делу о выплатах Сторми Дэниелс, а также представлял его интересы в расследованиях спецпрокурора Джека Смита (о ненадлежащем хранении секретных документов и попытках пересмотра итогов выборов 2020 года).

Чтобы смягчить сопротивление в Сенате и пройти утверждение, Бланш был вынужден пойди на уступки:

Отменен фонд помощи: Он заблокировал идею создания фонда на 1,8 млрд долларов для компенсации лицам, утверждавшим, что они подверглись "политическим преследованиям" (включая участников штурма Капитолия).

Ограничен налоговый иммунитет: Бланш уточнил, что иммунитет от налоговых проверок для самого Трампа, его старших сыновей и компании Trump Organization затронет лишь прошлые периоды и не распространится на будущие отчеты.

Оппоненты Трампа утверждают, что назначения личных юристов в руководство Минюста превращают ключевое правоохранительное ведомство страны в инструмент сведения политических счетов. Сами критики указывают на то, что с момента вступления в должность ио генпрокурора Бланш уже отметился рядом решений, направленных против оппонентов действующего президента, а также вызвал недовольство общественности тем, как Минюст раскрывал материалы по делу Джеффри Эпштейна.

Сам Бланш в соцсети X поблагодарил Трампа за оказанное доверие, а сенаторов - за проведение процедурных действий, заверив, что Минюст продолжит работу по защите правопорядка в стране.