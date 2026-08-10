Международный конгресс памяти профессора Мусы Матеева прошел в Бишкеке

Восьмого августа 2020 года не стало одного из мэтров кыргызской медицины, всемирно известного микрохирурга, профессора Мусы Матеева. Он умер в этот день от внебольничной пневмонии, вызванной коронавирусом. И коллеги замечательного врача, ученого Кыргызстана из многих стран мира в этот день в честь его памяти проводят международный конгресс по реконструктивной и пластической хирургии. Нынешний – третий и называется "Алгоритм совершенства", что по истине соответствует духу Матеева. Он разработал уникальные технологии операций, которые сейчас используются в мировой реконструктивной и пластической хирургии.

- На приглашение принять участие в конгрессе откликнулись 250 ведущих специалистов и признанных экспертов в области пластической, реконструктивной и эстетической хирургии из ближнего и дальнего зарубежья, представители медицинских клиник и фармацевтических компаний – все те, чья работа направлена на улучшение качества жизни пациентов. Такое взаимодействие способствует формированию комплексного взгляда на проблемы и поиску наиболее эффективных решений в этих направлениях. И предыдущий, и нынешний конгрессы – это площадки, где устанавливаются полезные контакты для международного сотрудничества и развития дружеских связей, где рождаются инновационные идеи и создаются партнерства, определяющие завтрашний день медицины, - отметил, открывая конгресс, президент Кыргызского общества пластической хирургии, заведующий кафедрой пластической и реконструктивной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева, главный внештатный пластический микрохирург МЗ КР Султан Тукешов.

По словам дочери Мусы Асыпбековича – Камилы, через год после его смерти их семью пригласили на Сибирский саммит по реконструктивной и пластической хирургии, посвященный памяти профессора Матеева. "Российские коллеги папы много говорили о значимости его разработок в мировой микрохирургии. Их слова тронули нас до слез, и мы только тогда осознали до конца, каким уникальным специалистом и одаренным человеком он был. И спасибо всем вам – ученикам, друзьям и коллегам папы за память, за профессионализм и помощь своим пациентам, которых он тоже очень любил", - сказала она.

Именно благодаря дружбе международного сообщества реконструктивных и пластических хирургов, которую укрепляют такие встречи, нашему шестилетнему ребенку, которому псы сорвали скальп с головы, в медицинском центре "Асан" в Сеуле по просьбе Султана Тукешова была проведена дорогостоящая высокотехнологичная операция. На конгрессе по видео показали маленького пациента, который проходит лечение в Республике Корее и скоро вернется домой. Без операции после таких травм ребенок не выжил бы. Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов поблагодарил корейского профессора, который оперировал мальчика и вручил врачам, принимавшим участие в его спасении, почетные грамоты Министерства здравоохранения.

А мне вспомнился подобный случай, произошедший с 35-летней женщиной, спасенной профессором Матеевым. Станок, в который попала ее коса, вместе с волосами снял и кожу с головы. Такие случаи даже в мировой микрохирургии большая редкость, но Матеев взял ее на операцию, в противном случае пациентка могла умереть. Только знания и мужество позволили ему блестяще провести операцию. Ткани прижились и более того - после реабилитации на голове уникальной пациентки даже начали расти волосы. После приживления скальпа этой женщине имя Матеева стало широко известно в мировой реконструктивной и пластической хирургии. Это был первый, но не единственный случай в его практике. Муса Асыпбекович восстановил скальп и 10-летней девочке сорванный стаффорширским бультерьером. Кстати, чуть позже ученик профессора Акбар Жороев успешно провел операцию, восстановив сорванный собакой скальп полуторагодовалой девочке.

Фамилия Матеев не только для кыргызстанцев, но и для больных из других стран ЦА, судя по кадрам из документального фильма "Профессор Матеев", отрывки из которого показали на конгрессе, была символом надежды. И она практически во всех случаях оправдывалась. Профессор приживлял висевшие на лоскутах кожи и сухожилиях оторванные стопы и кисти, которые, бывало, привозили даже в полиэтиленовых пакетах, сорванные станками и собаками скальпы, восстанавливал откушенные псами носы и губы, изувеченные после ожогов лица, руки, ноги, в том числе детей. Как сказал ученик матеевской школы Султан Тукешов, по меньшей мере, 15 тысяч человек благодаря учителю не стали инвалидами. А скольким тысячам из них он вообще подарил жизнь!

А если учесть еще и разработанную им технологию пересадки с помощью перфораторного кожного лоскута на сосудистой ножке, то счет пойдет, наверное, на миллионы. Мировые светила реконструктивной и пластической хирургии признали, что разработанная им технология совершила переворот в мировой практике.

Наверное, ставшие уже традиционными конгрессы можно по праву назвать "Матеевскими чтениями". Они стали важной научной площадкой для профессионального общения, обмена опытом, обсуждения современных тенденций, инновационных методик и актуальных вопросов реконструктивной и пластической хирургии. Программа в этом году, как отмечали участники встречи, была насыщенной. На протяжении двух дней они знакомились с новыми технологиями и методами работы друг друга, делились своим опытом.

Известный в мире реконструктивный и пластический хирург Рожелио Мартинез Вагнер, который работает в Мехико и Лондоне, посетил более пятидесяти стран, где читал лекции, делился с коллегами своим богатым опытом, но в Кыргызстан, по его словам, он прилетел впервые. О разработках профессора Матеева он слышал, поэтому изъявил желание приехать на такой представительный конгресс.

- Познакомившись с операциями, которые проводят мои кыргызские коллеги, его ученики - реконструктивные и пластические хирурги, я убедился в их достаточно высоком уровне квалификации и потенциале. Поэтому решил подписать меморандум о сотрудничестве с президентом общества пластической хирургии, чтобы вместе продвигать благотворительные проекты и сделать какой-то общий проект, чтобы обмениваться опытом, - сказал Рожелио Мартинез Вагнер в интервью VB.KG.

Благодаря чему, на ваш взгляд, так быстро меняются технологии, методики в реконструктивной и пластической хирургии?

- Вот такое глобальное, наверное, не ошибусь, если скажу, всемирное общение, как этот научный конгресс, различные форумы, симпозиумы, способствуют прогрессу в этих областях. Я бы назвал их топливом для развития. И те оперативные вмешательства, которые, казалось, были недостижимы даже пять лет назад, теперь успешно выполняются. Каждый из нас разрабатывает свои методики, которыми делимся между собой на научных встречах, совершенствуем их. Поэтому технологии меняются постоянно и тому нет и не будет предела, - добавил ученый.

Блиц-интервью VB.KG

Владимир Головатинский, пластический хирург клиники "Атрибьют" из Санкт-Петербурга.

Говорят, что реконструктивная и пластическая хирургия – это способ невозможное сделать возможным. Что сегодня невозможного делается в этой области?

- Те технологии и методики, о которых идет речь на конгрессе, еще совсем недавно казались невозможными, фантастикой. Но в пластической хирургии, как и любой другой, в последние годы произошел настоящий прорыв. И эта тенденция продолжается - меняются, совершенствуются методики. И запросы наших пациентов тоже растут. Вот поэтому такие встречи – это возможность обсудить с коллегами самые насущные вопросы, поделиться передовыми технологиями.

Герля Асирова, пластический и реконструктивный хирург из Института пластической хирургии и косметологии Москвы.

Можно сказать, что сегодня мир переживает бум пластических операций?

- В целом так можно сказать. Но я бы назвала это не бумом, а, скорее, трансформацией. Пластическая хирургия развивается, в ней наблюдаются разные волны развития. В настоящее время агрессивные методики, сильно меняющие внешность человека, уступили место технологиям более мягким, органосохраняющим. Люди не хотят сильных изменений в своем облике, а стараются улучшить свой внешний вид. То есть мы не удаляем что-то, не перемещаем, а сохраняем ткани. В одно время женщины, например, стремились уменьшить зону щек, чтобы лицо выглядело более худым. Теперь мы используем новые технологии, позволяющие перераспределить жировые объемы, чтобы придать плавность и свежий вид лицу.

То же самое наблюдается в ринопластике. Если раньше чаще применялись агрессивные методики, когда удаляли хрящи, ломали кости, спинки носа, то сейчас наблюдается тенденция сохраняющей ринопластики, когда идет минимальное удаление.

Герля Владимировна, для вас как пластического хирурга есть какой-то идеал красоты?

- С точки зрения доктора для меня идеал красоты – это нормальная анатомия. Для мужского и женского лица есть свои нормы, выверенные пропорции. И чем ближе мы к этим нормам, тем красивее и правильнее.

Оправдались ваши ожидания от этого конгресса?

- Я была на первом конгрессе, посвященном памяти Мусы Матеева. На мой взгляд, это по-настоящему большая научная школа, которая обогащает каждого из нас новыми знаниями, помогающими в работе.