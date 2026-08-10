Без наушников на дороге: УПСМ обратилось к пользователям самокатов

Сотрудники Управления патрульной службы милиции Бишкека призвали пользователей средств индивидуальной мобильности соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ столицы.

В ведомстве рекомендуют во время движения не использовать наушники, соблюдать требования ПДД и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения, особенно к пешеходам.

"Помните: ваша безопасность и безопасность окружающих напрямую зависят от вашей внимательности и ответственности на дороге. Соблюдайте ПДД, берегите себя и других", - отметили в УПСМ.