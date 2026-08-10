Более 600 медиков привлекут к VI Всемирным играм кочевников

Более 600 медицинских работников планируется привлечь для обеспечения медицинской безопасности во время VI Всемирных игр кочевников и других крупных международных мероприятий. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.

В рамках подготовки к VI Всемирным играм кочевников Минздрав провёл рабочую встречу с представителями секретариата Игр. Стороны обсудили организацию медицинской помощи участникам и гостям, а также координацию задействованных служб.

На площадках Игр предусмотрено развертывание медицинских пунктов, мобильных медицинских подразделений и мобильного госпиталя. Кроме того, планируется усилить бригады скорой медицинской помощи.

На время проведения Игр Министерство чрезвычайных ситуаций передаст для медицинского обеспечения свой мобильный госпиталь. Его планируют использовать для оказания медицинской помощи и оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях.

К работе привлекут специалистов первичной медико-санитарной помощи, сотрудников организаций здравоохранения третичного уровня, Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, бригады скорой помощи и других специалистов.

В Минздраве также создан оперативный штаб для круглосуточной координации медицинских служб. Сформирован резерв медицинских бригад, лекарственных средств, оборудования и средств индивидуальной защиты.

Медицинские организации готовят к возможному массовому поступлению пострадавших, оказанию экстренной помощи при травмах, отравлениях, инфекционных и неинфекционных угрозах и других чрезвычайных ситуациях.

Одновременно проводится санитарно-эпидемиологический контроль мест размещения, питания и отдыха участников и гостей, а также качества питьевой воды.

Подготовка системы здравоохранения ведётся также к Саммиту глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.