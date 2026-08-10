В Петровке пьяный мужчина выбежал под колёса автомобиля

9 августа 2026 года поступило сообщение о том, что возле ресторана "РИМ", расположенного на улице Центральной в селе Петровка Московского района, неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбежал на проезжую часть и создал аварийную ситуацию для участников дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

На место происшествия выехали сотрудники органов внутренних дел Московского района, которые провели соответствующие проверочные мероприятия.

По словам заявителя, гражданина С.А., 2002 года рождения, он вместе с детьми направлялся в Бишкек. Возле ресторана "РИМ" в селе Петровка на дорогу неожиданно выбежал неизвестный мужчина в возрасте примерно 35–40 лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, создав опасную ситуацию.

После того как С.А. остановил автомобиль, неизвестный мужчина, по словам заявителя, стал угрожать ему, используя нецензурную брань.

С.А. сообщил о произошедшем по телефону. При этом он пояснил, что направляется в Иссык-Кульскую область и не может прибыть в отделение милиции для подачи заявления.

В настоящее время по данному факту собраны соответствующие материалы, которые рассматриваются в установленном законом порядке. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.