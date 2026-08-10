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В Кыргызстане 387 этнических кыргызов получили статус кайрылмана

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За семь месяцев 2026 года в Кыргызстане статус кайрылмана получили 387 этнических кыргызов. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

Больше всего получателей статуса прибыли из Таджикистана - 351 человек. Из Узбекистана статус получили 16 человек, Китая - 10, России - пять, Афганистана - один. Ещё четыре человека прибыли из других стран.

В ведомстве отметили, что с момента обретения независимости в Кыргызстан переселились более 90 тыс. этнических кыргызов, из которых около 70 тыс. уже получили гражданство страны.

Статус кайрылмана предоставляется специальной межведомственной комиссией, в состав которой входят представители Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, а также ГУ "Кызмат" при Управлении делами президента Кыргызской Республики. Срок рассмотрения заявления составляет три месяца.

В соответствии с законодательством Кыргызстана кайрылманам предоставляются социальные гарантии и льготы. Обладатели этого статуса имеют право на получение социальных пособий, пенсий, медико-санитарной помощи и образования, а также на трудоустройство на территории страны.

Удостоверение кайрылмана выдаётся сроком на три года. В течение этого периода обладатель статуса должен обратиться с заявлением о приёме в гражданство Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/460746
Теги:
Минтруда, пособия, Кыргызстан
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