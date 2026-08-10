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"Росатом" подвел итоги участия в Кыргызско-Российском форуме на Иссык-Куле

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- Карыпбай кызы Толгонай
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6-7 августа 2026 года в селе Бостери Иссык-Кульской области в рамках VIII Кыргызско-Российского экономического форума госкорпорация "Росатом" приняла участие в отраслевых сессиях по энергетике, инфраструктуре и энергетической безопасности. Форум прошел на полях заседания Евразийского межправительственного совета. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества Кыргызстана и России.

По итогам первого дня форума был подписан ряд соглашений. В их числе соглашение в поддержку проекта по строительству и эксплуатации первого ветропарка в Иссык-Кульской области, который подписали ОсОО "НоваВинд Кыргызстан" (входит в ветроэнергетический дивизион ГК "Росатом") и Российско-Кыргызский фонд развития. Первые компоненты для проекта уже доставлены в Кыргызстан.

В рамках форума представители "Росатома" приняли участие в деловой программе. Генеральный директор Представительства госкорпорации "Росатом" в Кыргызской Республике Дмитрий Константинов выступил модератором сессии "Энергетика – основа экономического роста". На сессии были представлены российский и кыргызский взгляды на развитие энергетических проектов в Кыргызской Республике.

В сессии "Цифровой суверенитет" в качестве спикера принял участие генеральный директор ООО "Гринтех" Сергей Смирных. Участники обсудили подходы России и Кыргызстана к формированию цифрового суверенитета, внедрению искусственного суверенитета и другие технологические аспекты.

На форуме также велась работа по молодежному направлению, где госкорпорацию представил член Международного молодежного консультативного совета при генеральном директоре "Росатома" Impact Team 2050 Бектан Кыдыев. "Росатом" продолжает совместные образовательные проекты с вузами Кыргызстана, поддерживает повышение квалификации специалистов и участвует в подготовке кадров.

"Главный результат форума – это подтверждение того, что сотрудничество России и Кыргызстана развивается последовательно и предметно: от договоренностей – к проектам, от проектов – к новой инфраструктуре и новым возможностям для экономики страны. Это создание новых мощностей, диверсификация энергобаланса, привлечение долгосрочного финансирования и укрепление устойчивости энергосистемы. Мы в очередной раз убеждаемся, что Кыргызстан становится точкой притяжения для крупных игроков, таких как "Росатом", готовых инвестировать в проекты "зеленой" энергетики – от проектирования и строительства до эксплуатации объектов", – отметил генеральный директор Представительства госкорпорации "Росатом" в Кыргызской Республике Дмитрий Константинов.


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URL: https://www.vb.kg/460747
Теги:
Россия, форум, Кыргызстан
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