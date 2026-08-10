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В Нарынском заповеднике заготавливают зимний корм для маралов

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В Нарынском государственном природном заповеднике заготавливают зимние корма для маралов. Работы проходят на Кара-Ташском лесном участке, к ним привлечено около десяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Корма заготавливают вручную. Такой способ, как отмечается в сообщении, позволяет повысить качество заготовленного корма и эффективность работ.

Нарынский государственный природный заповедник отличается богатым животным и растительным миром. На его территории зарегистрировано 26 видов млекопитающих, 104 вида птиц, три вида рыб, один вид земноводных и четыре вида пресмыкающихся.

В заповеднике обитают редкие виды животных и птиц, в том числе занесённые в Красную книгу. Среди них снежный барс, рысь, манул, тянь-шаньский бурый медведь, марал, аркар-кулжа, беркут, балобан, чёрный гриф, белоголовый сип, бородач, филин, серпоклюв и другие.

Кроме того, на территории заповедника произрастает более 500 видов растений. Среди них встречаются ценные лекарственные растения, в том числе золотой корень, ак-кодол, аркар-оту, аконит, мамыры и чабрец.


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URL: https://www.vb.kg/460748
Теги:
Минприродресурсов, Нарынская область, экология, животные
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