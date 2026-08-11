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Бектур Женишбек уулу проведет бой на турнире LFA 239 в США

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский боец смешанных единоборств Бектур Женишбек уулу 21 августа проведет профессиональный поединок в США. Кыргызстанец выступит на турнире LFA 239, который состоится в городе Вентура, штат Калифорния.Соперником 26-летнего спортсмена станет представитель Бразилии Маркос Брено.

По данным промоушена, профессиональный рекорд Женишбека уулу составляет 5 побед и ни одного поражения, тогда как на счету его оппонента - 15 побед при 4 поражениях. Бой пройдет в весовой категории до 61 кг (легчайший вес).Для кыргызстанского бойца предстоящая встреча станет серьезным испытанием, так как бразилец значительно превосходит его по опыту выступлений на профи-ринге. При этом Женишбек уулу подходит к бою с идеальным рекордом и намеревается одержать шестую победу в карьере. Турнир LFA 239 пройдет на арене Ventura County Event Center. Главным событием вечера станет поединок в полусреднем весе между бразильцем Луисом Франсишинелли и американцем Джонатаном Хейнсом.

Турнир будет транслироваться в США на телеканале VICE TV, а также на международных платформах LFA. Предстоящий поединок даст возможность Бектуру Женишбек уулу продолжить беспроигрышную серию и ярче заявить о себе на американской профессиональной арене MMA.


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URL: https://www.vb.kg/460751
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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