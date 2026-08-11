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Украинский боксёр Усик рассказал о возможном завершении карьеры

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- Самуэль Деди Ирие
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Украинский боксёр Александр Усик рассказал о возможном завершении профессиональной карьеры и признался, что ему непросто расставаться с большим спортом.

39-летний спортсмен отметил, что понимает: его карьера на высоком уровне может продолжаться ещё максимум один-два года. При этом Усик подчеркнул, что деньги больше не являются для него главным стимулом. Сейчас для него важнее семья, дети и спортивное наследие.

Боксёр сравнил профессиональный спорт с зависимостью и признался, что ему тяжело произнести слова о завершении карьеры. При этом он отметил, что возвращение в бокс после ухода может оказаться очень простым.

Ранее Усик отказался от чемпионских поясов WBA, WBC и IBF в супертяжёлом весе. По словам украинца, это решение позволит другим боксёрам получить возможность бороться за мировые титулы и даст дивизиону возможность развиваться.

За профессиональную карьеру Усик провёл 25 боёв и одержал 25 побед, 16 из которых - нокаутом. Украинец трижды становился абсолютным чемпионом мира.

При этом Усик пока не объявил о немедленном уходе из бокса и продолжает рассматривать возможность проведения новых поединков.


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URL: https://www.vb.kg/460752
Теги:
бокс, Украина
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