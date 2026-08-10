На границе утилизировали более 7 тыс. саженцев из Китая

На пункте фитосанитарного контроля "Кен-Сай" 7 августа утилизировали партию из 7 250 саженцев цветов 24 видов, следовавшую транзитом из Китая в Узбекистан. Причиной стало отсутствие полного комплекта необходимых фитосанитарных документов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Нарушение выявили во время фитосанитарного досмотра груза. В связи с отсутствием необходимых документов в полном объёме ввоз продукции на территорию Узбекистана не был допущен.

Поскольку вернуть груз в страну отправления не представлялось возможным, саженцы утилизировали в соответствии с установленными требованиями совместно с Джалал-Абадскими таможенной и пограничной службами.

Как отмечается в сообщении, подобные меры принимаются для предотвращения проникновения и распространения карантинных вредных организмов и обеспечения фитосанитарной безопасности.