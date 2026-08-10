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На границе утилизировали более 7 тыс. саженцев из Китая

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На пункте фитосанитарного контроля "Кен-Сай" 7 августа утилизировали партию из 7 250 саженцев цветов 24 видов, следовавшую транзитом из Китая в Узбекистан. Причиной стало отсутствие полного комплекта необходимых фитосанитарных документов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Нарушение выявили во время фитосанитарного досмотра груза. В связи с отсутствием необходимых документов в полном объёме ввоз продукции на территорию Узбекистана не был допущен.

Поскольку вернуть груз в страну отправления не представлялось возможным, саженцы утилизировали в соответствии с установленными требованиями совместно с Джалал-Абадскими таможенной и пограничной службами.

Как отмечается в сообщении, подобные меры принимаются для предотвращения проникновения и распространения карантинных вредных организмов и обеспечения фитосанитарной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/460753
Теги:
Китай, Узбекистан, безопасность, Кыргызстан, Минсельхоз
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