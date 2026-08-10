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В Бишкеке стартуют Дни китайского кино

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- Алина Мамаева
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12 августа в кинотеатре "Ала-Тоо" откроются Дни китайского кино в рамках международного проекта "Свет и тень Шелкового пути". Кыргызскому зрителю представят четыре картины разных жанров - от уникального фильма, снятого в космосе в формате 8K, до одного из крупнейших китайских кассовых хитов 2026 года. Вход на показы будет бесплатным.

Торжественное открытие состоится в кинотеатре "Ала-Тоо" в 16:30. Первым фильмом программы станет "Шэньчжоу-13" - картина о космосе, представленная в формате 8K.

В последующие недели в Бишкеке пройдут показы других китайских фильмов. Зрителям представят картины разных жанров, позволяющие познакомиться с современной культурой, обществом и кинематографом Китая. Фильмы будут демонстрироваться на китайском языке с русскими субтитрами. Расписание последующих показов будет объявлено дополнительно.

Дни китайского кино не ограничатся только кинопоказами. К мероприятиям проекта планируется приглашать кинематографистов и представителей киноиндустрии, что позволит расширить прямые творческие контакты между Кыргызстаном и Китаем.

Организатором проекта выступает Медиакорпорация Китая (China Media Group, CMG) при поддержке Государственного управления кино Китая и участии кыргызстанских партнеров. Для участия в торжественном открытии в Бишкек прибудет их специальная делегация. В нее войдут руководители и специалисты подразделений CMG, занимающихся переводом, дубляжом и международным продвижением теле- и кинопродукции, а также представители Медиакорпорации Китая, работающие в Евразии и Центральной Азии.

Что увидят зрители?

"Шэньчжоу-13": космос глазами космонавтов

Уникальность картины заключается в том, что значительная часть ее материала была снята непосредственно на орбите участниками экипажа "Шэньчжоу-13". Космонавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу на протяжении шестимесячной миссии не только работали на китайской космической станции, но и сами выступали в роли операторов, используя специально подготовленную сверхчеткую 8K-камеру.

Бишкекские зрители смогут увидеть Землю и повседневную жизнь человека в космосе буквально глазами космонавтов, без компьютерной реконструкции привычных космических пейзажей. Фильм объединяет документальное наблюдение, современные кинотехнологии и историю реальной пилотируемой миссии.

"Жансакчы" - возвращение большого китайского уся (жанр про мастеров боевых искусств)

Одним из главных событий программы станет исторический экшен "Жансакчы" (Телохранитель) - масштабная история о воине-проводнике Дао Ма, которому предстоит провести таинственного человека через пустыню в древний Чанъань.

Картину поставил Юэнь Ву-Пин - один из наиболее известных мастеров китайского боевого кино. В фильме собрались представители сразу нескольких поколений звёзд жанра, включая У Цзина, Николаса Це и Юй Ши. Съёмки проходили в том числе среди пустынных пейзажей Синьцзяна.

После выхода в китайский прокат в 2026 году фильм стал одним из главных событий национального кинорынка и установил кассовый рекорд среди китайских фильмов жанра уся

"Бактылуу поезд" - история людей, для которых железная дорога стала частью жизни

Совершенно другую интонацию предлагает фильм "Бактылуу поезд" (Счастливый поезд). В центре картины молодые сотрудники пассажирского поезда, проходящего через отдаленные районы Китая. Поначалу герои воспринимают работу на небольшом медленном поезде как рутину, однако постепенно знакомство с пассажирами и жизнью маленьких населённых пунктов меняет их отношение и к профессии, и к собственному будущему.

Это история о людях, о человеческой близости, молодых специалистах, небольших городах и селах и той роли, которую обычная железная дорога может играть в жизни целого региона. Картина стала первым китайским художественным фильмом, посвящённым феномену социально значимых "медленных поездов", связывающих удалённые территории.

"Пегасус-3" - один из главных китайских кинохитов 2026 года

Завершает представленную на афише четвнрку "Пегасус-3" - масштабная спортивная комедия о мире профессиональных автогонок.

Режиссер и сценарист Хань Хань продолжает историю гонщика Чжан Чи, которого играет популярный китайский актер Шэнь Тэн. На этот раз герой оказывается перед новым испытанием - международной высокогорной гонкой, где человеческий опыт, характер и способность идти до конца сталкиваются с новыми технологиями и изменившимся миром автоспорта.

"Пегасус-3" стал крупнейшим кассовым фильмом китайского праздничного проката 2026 года: за период празднования Нового года по лунному календарю картина собрала 2,927 млрд юаней (433,78 млрд долларов США).


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URL: https://www.vb.kg/460754
Теги:
кино, Китай, Бишкек, Кыргызстан
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