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Четыре фигуристки из Кыргызстана выступят в Китае

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- Самуэль Деди Ирие
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Четыре фигуристки из Кыргызстана вошли в заявку на очередной этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) сезона-2026/27. Соревнования пройдут с 20 по 22 августа в китайском городе Сиань.

Отечественные спортсменки выступят в дисциплине "женское одиночное катание". По информации, опубликованной на официальном портале ISU, сборная Кыргызстана будет представлена четырьмя участницами.

Программа соревнований у девушек откроется 20 августа прокатом коротких программ. Впечатления и итоговые оценки за произвольную программу фигуристки получат на следующий день, 21 августа, по результатам чего и определится окончательный рейтинг турнира.

Дата: 20–22 августа 2026 года

Место: Сиань, Китай

Дисциплина: женское одиночное катание

Представительство Кыргызстана: 4 спортсменки.


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URL: https://www.vb.kg/460755
Теги:
Китай, фигурное катание, Кыргызстан
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