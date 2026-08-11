Четыре фигуристки из Кыргызстана выступят в Китае

Четыре фигуристки из Кыргызстана вошли в заявку на очередной этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) сезона-2026/27. Соревнования пройдут с 20 по 22 августа в китайском городе Сиань.

Отечественные спортсменки выступят в дисциплине "женское одиночное катание". По информации, опубликованной на официальном портале ISU, сборная Кыргызстана будет представлена четырьмя участницами.

Программа соревнований у девушек откроется 20 августа прокатом коротких программ. Впечатления и итоговые оценки за произвольную программу фигуристки получат на следующий день, 21 августа, по результатам чего и определится окончательный рейтинг турнира.

Дата: 20–22 августа 2026 года

Место: Сиань, Китай

Дисциплина: женское одиночное катание

Представительство Кыргызстана: 4 спортсменки.