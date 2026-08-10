"Азиягол СИ" завоевала Кубок Кыргызстана среди женских команд

Женский футбольный клуб "Азиягол СИ" стал обладателем Кубка Кыргызстана 2026 года. В решающем матче турнира команда в упорной борьбе одолела "Достук" в серии пенальти.

Финальная встреча состоялась 9 августа на полях Национальной академии футбола в селе Беш-Кюнгей. В основное и дополнительное время команды не смогли открыть счет - матч завершился вничью 0:0.

Победитель определился в серии послематчевых 11-метровых ударов. Футболистки "Азиягол СИ" точнее реализовали свои моменты и одержали победу со счетом 5:4, завоевав главный трофей турнира.

Для "Азиягол СИ" этот успех стал важным достижением после выступления в чемпионате страны. В сезоне-2025 команда завоевала серебряные медали женского чемпионата Кыргызстана, набрав 37 очков и уступив чемпионский титул "Илбирсу".

В прошлом сезоне "Азиягол СИ" также представляла Кыргызстан в женской Лиге чемпионов АФК, однако не смогла преодолеть квалификационный этап. В сезоне-2026/27 страну в этом международном турнире представит действующий чемпион - "Илбирс".

Таким образом, "Азиягол СИ" - официальный обладатель Кубка Кыргызстана среди женских команд 2026 года, а "Достук" завершил турнир в статусе финалиста.