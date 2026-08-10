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Кыргызстан и США обсудили санкции и введение визовых залогов

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев встретился с помощником Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Полом Капуром. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, стороны обсудили вопросы кыргызско-американских отношений, в том числе взаимодействие по санкционной тематике, визовые процедуры и введение визовых залогов.

В ходе встречи также рассмотрены перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Отдельное внимание стороны уделили многостороннему сотрудничеству и взаимодействию Кыргызстана и США в рамках международных организаций.

Американская сторона поздравила Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы и выразила готовность к тесному взаимодействию по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Кроме того, Жээнбек Кулубаев и Пол Капур обсудили предстоящие контакты и график двусторонних мероприятий. Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении регулярного политического диалога и дальнейшем укреплении кыргызско-американских отношений.


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URL: https://www.vb.kg/460757
Теги:
виза, США, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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