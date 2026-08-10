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В Иссык-Кульской области 20-летний строитель погиб после падения с лошади

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- Назгуль Абдыразакова
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В ущелье Кырчын Иссык-Кульской области во время катания на лошади погиб 20-летний парень.

Как сообщила VB.KG пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Айгуль Такырбашева, молодой человек приехал из Оша и работал строителем. В тот день он вместе с коллегами отмечал День строителя, после чего они решили покататься на лошадях.

Во время катания лошадь, на которой ехал парень, резко поскакала. Молодой человек попытался её остановить, потянув за уздечку, однако не удержался и выпал из седла. Его нога застряла в стремени, и лошадь протащила его несколько сотен метров. Прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


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URL: https://www.vb.kg/460759
Теги:
Иссык-Кульская область, Ош, строительство, животные
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