Медиатор Айзада Абилдаева рассказала о внедрении онлайн-медиации в РК

Медиатор РОО "Международный правозащитный центр" Абилдаева Айзада Айдарбековна, одновременно работающая управляющим директором компании Nomad Life, рассказала о том, как в Казахстане успешно применяется онлайн-медиация.

Сегодня для урегулирования спора сторонам уже не нужно встречаться лично. Переговоры проводятся дистанционно - через популярные мессенджеры, где медиатор общается с каждой стороной, помогает выработать взаимовыгодное решение и сопровождает процесс до достижения соглашения.

После согласования условий документы подписываются в электронном формате через сервис TrustMe. Итоговое медиативное соглашение содержит QR-код для проверки его подлинности и обладает юридической силой.

Такой подход позволяет проводить медиацию между участниками, находящимися в разных городах и даже странах, значительно экономя время и средства.

Опыт Казахстана показывает, что цифровизация открывает новые возможности для внесудебного урегулирования споров. Эта практика может быть особенно интересна для стран Центральной Азии, где дистанционная медиация и электронное подписание медиативных соглашений пока только начинают развиваться.