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Новый президент Колумбии начал силовую операцию против наркокартелей

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Новый президент Колумбии Абелардо де ла Эсприелья объявил о начале масштабных спецопераций национальных армейских подразделений и силовых структур против вооруженных бандформирований и наркокартелей. Первые силовые акции увенчались ликвидацией шести участников преступных группировок.

Спустя всего несколько дней после официального вступления в должность де ла Эсприелья, выстроивший свою предвыборную кампанию на жестком бескомпромиссном противодействии преступности, заявил об уничтожении силовиками шести боевиков на северо-западе страны, в департаменте Антьокия. Среди нейтрализованных преступников - четверо участников отколовшейся фракции бывшей партизанской группировки ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии) и двое членов "Клана дель Гольфо", считающегося крупнейшим наркокартелем страны.

Представитель ультраправого крыла, пришедший к власти на фоне наивысшего за последнее десятилетие уровня насилия в Колумбии, подчеркнул, что эти действия - лишь начало, а их главная цель - дать четкий сигнал криминальному миру.

По словам де ла Эсприельи, преступникам негде будет спрятаться, когда государство настроено серьезно и действует, поэтому он отдал конкретные распоряжения провести все необходимые операции, которые сдерживались предыдущей администрацией Густаво Петро.

Первые шаги новоизбранного руководства прошли под главным предвыборным лозунгом - "борьба с наркотерроризмом без перемирия". В рамках обновленной стратегии общественной безопасности Абелардо де ла Эсприелья также заявил о намерении возвести в стране специализированные мегатюрьмы, аналогичные пенитенциарным комплексам жесткого режима в Сальвадоре.

Демонстративным шагом стал и сам выбор места для проведения инаугурации: церемония состоялась в городе Кали, где фиксируется один из самых высоких уровней преступности в стране.

Первый же день пребывания де ла Эсприельи на высшем государственном посту был омрачен очередным терактом. В районе того же Кали прогремели два взрыва. В результате детонации взрывного устройства на терминале оплаты одного из шоссе, за которой, по данным властей, стоят боевики ФАРК, погиб сотрудник полиции, еще несколько человек получили ранения.


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URL: https://www.vb.kg/460763
Теги:
президент, Колумбия, уничтожение наркотиков
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