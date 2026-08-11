Реки мелеют, урожай сохнет: аграрии Италии оценивают миллиардные убытки

Экстремальная жара и дефицит осадков нанесли тяжелый удар по аграрному сектору Италии. По данным национальной ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, с засухой разной степени интенсивности столкнулось уже более 60% территории страны. По оценкам экспертов, общий экономический урон для сельского хозяйства может превысить 1,5 миллиарда евро.

Наиболее критическая ситуация сложилась в северных провинциях в бассейне реки По, где сосредоточено более 80% производства итальянского риса. Обмеление ключевых артерий и острая нехватка водных ресурсов поставили под угрозу статус Италии как крупнейшего рисовода Европы. Фермеры уже потеряли свыше 5% посевов из общей площади около 235 тысяч гектаров. Чтобы спасти остатки урожая, в хозяйствах вводят жесткую очередность подачи воды для орошения, а некоторые аграрии вынуждены полностью отказываться от наиболее пострадавших участков.

Масштабные потери фиксируются и в других отраслях сельского хозяйства по всей стране. Объемы производства молока на фермах упали на 20%, а пчеловодческие хозяйства Сардинии заявляют о сокращении сбора меда на 70%. Серьезно пострадали пастбища, посевы кукурузы, сои, овощей, а также оливковые рощи и виноградники.

Сбор фундука в регионe Пьемонт рискует снизиться на 70% от привычных показателей. По прогнозам, урожай персиков сократится на 30%, а киви - наполовину.

Комментируя кризисную ситуацию, министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Италии Франческо Лоллобриджида заявил, что профильные ведомства держат обстановку под постоянным контролем и уже задействуют имеющиеся государственные механизмы поддержки пострадавших фермеров.