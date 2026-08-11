Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 100.47 - 101.47

Реки мелеют, урожай сохнет: аграрии Италии оценивают миллиардные убытки

611  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экстремальная жара и дефицит осадков нанесли тяжелый удар по аграрному сектору Италии. По данным национальной ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, с засухой разной степени интенсивности столкнулось уже более 60% территории страны. По оценкам экспертов, общий экономический урон для сельского хозяйства может превысить 1,5 миллиарда евро.

Наиболее критическая ситуация сложилась в северных провинциях в бассейне реки По, где сосредоточено более 80% производства итальянского риса. Обмеление ключевых артерий и острая нехватка водных ресурсов поставили под угрозу статус Италии как крупнейшего рисовода Европы. Фермеры уже потеряли свыше 5% посевов из общей площади около 235 тысяч гектаров. Чтобы спасти остатки урожая, в хозяйствах вводят жесткую очередность подачи воды для орошения, а некоторые аграрии вынуждены полностью отказываться от наиболее пострадавших участков.

Масштабные потери фиксируются и в других отраслях сельского хозяйства по всей стране. Объемы производства молока на фермах упали на 20%, а пчеловодческие хозяйства Сардинии заявляют о сокращении сбора меда на 70%. Серьезно пострадали пастбища, посевы кукурузы, сои, овощей, а также оливковые рощи и виноградники.

Сбор фундука в регионe Пьемонт рискует снизиться на 70% от привычных показателей. По прогнозам, урожай персиков сократится на 30%, а киви - наполовину.

Комментируя кризисную ситуацию, министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Италии Франческо Лоллобриджида заявил, что профильные ведомства держат обстановку под постоянным контролем и уже задействуют имеющиеся государственные механизмы поддержки пострадавших фермеров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460764
Теги:
Италия, засуха, урожай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  