В Колумбии при землетрясении магнитудой 7,4 погибли более 100 человек

На западе Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого погибли более 100 человек. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По данным издания, подземные толчки были зафиксированы 10 августа в 07:34 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в западном департаменте Чоко. Толчки ощущались в нескольких регионах страны, а также за пределами Колумбии.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на власти страны, погибли 111 человек, еще 87 получили ранения. В результате землетрясения обрушилось 61 здание. Серьезные повреждения зафиксированы в нескольких крупных городах, в том числе Кали и Перейре.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась на западе страны. По данным местных властей, в департаменте Валье-дель-Каука погибли 27 человек, в Перейре, административном центре департамента Рисаральда - 40 человек. По меньшей мере два человека погибли в Манисалесе, административном центре департамента Кальдас.

Мэр Манисалеса Хорхе Эдуардо Рохас Хиральдо сообщил, что не менее 12 зданий и 20 домов были частично или полностью разрушены.

В стране объявлено чрезвычайное положение. Власти направили силы экстренных служб на поисково-спасательные работы и оказание помощи пострадавшим. Первоочередной задачей остается спасение людей, которые могут находиться под завалами.