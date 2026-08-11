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В Колумбии при землетрясении магнитудой 7,4 погибли более 100 человек

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На западе Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого погибли более 100 человек. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По данным издания, подземные толчки были зафиксированы 10 августа в 07:34 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в западном департаменте Чоко. Толчки ощущались в нескольких регионах страны, а также за пределами Колумбии.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на власти страны, погибли 111 человек, еще 87 получили ранения. В результате землетрясения обрушилось 61 здание. Серьезные повреждения зафиксированы в нескольких крупных городах, в том числе Кали и Перейре.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась на западе страны. По данным местных властей, в департаменте Валье-дель-Каука погибли 27 человек, в Перейре, административном центре департамента Рисаральда - 40 человек. По меньшей мере два человека погибли в Манисалесе, административном центре департамента Кальдас.

Мэр Манисалеса Хорхе Эдуардо Рохас Хиральдо сообщил, что не менее 12 зданий и 20 домов были частично или полностью разрушены.

В стране объявлено чрезвычайное положение. Власти направили силы экстренных служб на поисково-спасательные работы и оказание помощи пострадавшим. Первоочередной задачей остается спасение людей, которые могут находиться под завалами.


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URL: https://www.vb.kg/460765
Теги:
землетрясение, погибшие, Колумбия, пострадавшие
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