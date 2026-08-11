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В Кара-Балте произошла драка между молодыми людьми 17-20 лет

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В Кара-Балте произошла драка между молодыми людьми, около 10 участников доставили в отделение милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ночь с 7 на 8 августа в ОВД Жайылского района поступила информация о скоплении молодых людей и драке на улице Береговой.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники милиции установили, что в конфликте участвовали молодые люди в возрасте от 17 до 20 лет.

Факт зарегистрирован в ОВД Жайылского района, начата соответствующая проверка.

Около 10 молодых людей, причастных к произошедшему, доставили в отделение милиции. В настоящее время устанавливаются личности других участников и степень их причастности к инциденту.

По материалу проводятся следственные мероприятия в соответствии с законодательством.


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URL: https://www.vb.kg/460766
Теги:
задержание, Кара-Балта, массовая драка, милиция
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