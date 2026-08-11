В Ат-Башинском районе обнаружили шкуры снежного барса и медведя

В Ат-Башинском районе на территории места отдыха, принадлежащего частному лицу, обнаружили шкуры снежного барса и бурого медведя. Документов, подтверждающих законность их происхождения, владелец предоставить не смог.

Как сообщили в Экологической и технической службе при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, шкуры были обнаружены во время проверочных мероприятий.

По словам владельца места отдыха, он приобрёл их ориентировочно 30 лет назад. При этом разрешительных документов, подтверждающих их законное происхождение, у него не оказалось.

Кроме того, владелец отказался подписывать документы, составленные по результатам проверки.

По факту обнаружения шкур оформлены соответствующие материалы. В настоящее время специалисты собирают необходимые документы для последующей передачи в правоохранительные органы, которые должны дать правовую оценку выявленным обстоятельствам.

Снежный барс занесён в Красную книгу Кыргызской Республики.

В ведомстве напомнили, что законодательством предусмотрено взыскание до 2 млн сомов за ущерб, причинённый снежному барсу, и до 1,5 млн сомов за ущерб, причинённый бурому медведю.