Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 100.47 - 101.47

В Ат-Башинском районе обнаружили шкуры снежного барса и медведя

628  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ат-Башинском районе на территории места отдыха, принадлежащего частному лицу, обнаружили шкуры снежного барса и бурого медведя. Документов, подтверждающих законность их происхождения, владелец предоставить не смог.

Как сообщили в Экологической и технической службе при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, шкуры были обнаружены во время проверочных мероприятий.

По словам владельца места отдыха, он приобрёл их ориентировочно 30 лет назад. При этом разрешительных документов, подтверждающих их законное происхождение, у него не оказалось.

Кроме того, владелец отказался подписывать документы, составленные по результатам проверки.

По факту обнаружения шкур оформлены соответствующие материалы. В настоящее время специалисты собирают необходимые документы для последующей передачи в правоохранительные органы, которые должны дать правовую оценку выявленным обстоятельствам.

Снежный барс занесён в Красную книгу Кыргызской Республики.

В ведомстве напомнили, что законодательством предусмотрено взыскание до 2 млн сомов за ущерб, причинённый снежному барсу, и до 1,5 млн сомов за ущерб, причинённый бурому медведю.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460768
Теги:
Минприродресурсов, Нарынская область, снежный барс, экология, Кыргызстан, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  