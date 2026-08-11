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В Кыргызстане в 115 фостерных семьях воспитываются 244 ребёнка

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В Кыргызстане сегодня действуют 115 фостерных семей, в которых воспитываются 244 ребёнка. С 2014 года услуги фостерных семей получили более 400 детей, сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

В ведомстве отметили, что работа по развитию системы фостерных семей продолжается. Ежегодно из бюджета выделяются средства на подготовку кандидатов в фостерные родители и содержание детей в таких семьях.

Фостерная, или приёмная, семья принимает на воспитание на определённый период детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Услуга предоставляется на основании договора с государством.

Фостерными родителями могут стать граждане в возрасте от 30 до 65 лет, прошедшие специальное обучение.

Региональные управления Минтруда проводят постоянный мониторинг соблюдения требований по воспитанию и уходу за детьми в фостерных семьях.

Порядок предоставления услуг фостерных семей регулируется постановлением правительства № 622 от 21 декабря 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/460769
Теги:
дети, Кыргызстан, семья, Минтруда
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