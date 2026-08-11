Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 100.47 - 101.47

В охотничьих хозяйствах Кыргызстана внедрят системы SMART и "Мерген"

507  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во всех охотничьих хозяйствах Кыргызстана планируется поэтапно внедрить систему SMART и автоматизированную информационную систему "Мерген". Такое решение принято на совещании в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Как сообщили в ведомстве, цифровые инструменты будут использоваться для учёта и мониторинга объектов животного мира, контроля за деятельностью охотничьих хозяйств и оперативного обмена информацией.

Ожидается, что внедрение систем позволит повысить эффективность охраны животного мира, сделать деятельность охотничьих хозяйств более прозрачной и усовершенствовать государственный контроль.

На совещании также рассмотрели вопросы учёта численности охотничьих животных, сохранения биоразнообразия, борьбы с браконьерством и профилактики заболеваний среди диких животных.

В обсуждении приняли участие представители региональных управлений Минприроды, Службы экологического и технического надзора, Ветеринарной службы, Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций, а также руководители охотничьих хозяйств.

По итогам совещания принята резолюция, предусматривающая организационные и практические меры по совершенствованию деятельности охотничьих хозяйств, усилению охраны животного мира и развитию межведомственного взаимодействия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460770
Теги:
Минприродресурсов, охота, информационные технологии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  