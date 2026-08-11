В охотничьих хозяйствах Кыргызстана внедрят системы SMART и "Мерген"

Во всех охотничьих хозяйствах Кыргызстана планируется поэтапно внедрить систему SMART и автоматизированную информационную систему "Мерген". Такое решение принято на совещании в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Как сообщили в ведомстве, цифровые инструменты будут использоваться для учёта и мониторинга объектов животного мира, контроля за деятельностью охотничьих хозяйств и оперативного обмена информацией.

Ожидается, что внедрение систем позволит повысить эффективность охраны животного мира, сделать деятельность охотничьих хозяйств более прозрачной и усовершенствовать государственный контроль.

На совещании также рассмотрели вопросы учёта численности охотничьих животных, сохранения биоразнообразия, борьбы с браконьерством и профилактики заболеваний среди диких животных.

В обсуждении приняли участие представители региональных управлений Минприроды, Службы экологического и технического надзора, Ветеринарной службы, Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций, а также руководители охотничьих хозяйств.

По итогам совещания принята резолюция, предусматривающая организационные и практические меры по совершенствованию деятельности охотничьих хозяйств, усилению охраны животного мира и развитию межведомственного взаимодействия.